Im Studio von Markus Lanz wird wieder mal diskutiert, was das Zeug hält. Das Thema am Donnerstagabend (22. Juni): die geplante Krankenhausreform, die schon Anfang 2024 an den Start gehen soll.

Dafür hat der Moderator folgende Studio-Gäste eingeladen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, „WirtschaftsWoche“-Redakteurin Cordula Tutt, Pharmakologie-Professor Roland Seifert aus Hannover sowie Ökologe Johann Georg Goldammer. Doch ausgerechnet der Moderator gerät in das Kreuzfeuer der ZDF-Zuschauer!

Markus Lanz entsetzt von geplanter Krankenhausreform

Bundesgesundheitsminister Lauterbach preist seine „gigantische Reform“ in der ZDF-Show nur so an. Zum Hintergrund: Der SPD-Politiker plant eine Qualitätssicherung von Krankenhäusern und Kliniken. So soll sichergestellt werden, für welche Behandlungen die jeweiligen Einrichtungen geeignet sind und welche nicht. In den Augen von Markus Lanz eine absolute Sauerei.

Der ZDF-Moderator nannte es einen „darwinistischen Ansatz“, nach dessen Prinzip nur die stärksten Kliniken überleben können. „Das ist ein natürlicher Tod, der eintritt, ohne dass man selber das Messer führen wird“, so der 54-Jährige. Mit seinen Aussagen an diesem Abend schießt er sich allerdings bei einigen Zuschauern ins Aus.

ZDF-Zuschauer schalten ab

Auf Twitter sind die Reaktionen auf das Verhalten von Lanz eindeutig. Viele kritisieren ihn für seine Kommentare scharf:

„Markus Lanz ist befremdlich. Außer Empörung schüren ist da nicht viel. Das nervt.“

„Diesen eingebildeten und arroganten Markus Lanz, der seine Gäste nie zu Wort kommen lässt, schaue ich mir jetzt nicht mehr an! Und tschüss.“

„Der Moderator wieder extrem penetrant, besserwisserisch, ins Wort fallend – einfach nur nervig.“

Die ganze Folge gibt’s zum Nachschauen in der ZDF-Mediathek.