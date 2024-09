Markus Lanz: ZDF-Zuschauer nach Sendung auf 180 – „Das geht gar nicht“

Am Mittwochabend (25. September) lädt Moderator Markus Lanz in seiner gleichnamigen Politik-Sendung wieder zur Diskussion ein. Die Gäste in der Runde: BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, Journalistin Sabine Adler, Grünen-Politiker Michael Kellner und Autoexperte Stefan Bratzel.

Wie so oft beginnt Markus Lanz die Diskussion mit der Politikerin zu seiner Linken. Dabei löchert der Moderator die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht immer wieder mit Fragen und versucht sie aus der Reserve zu locken. Das kommt allerdings nicht bei allen Zuschauern so gut an.

Markus Lanz diskutiert heftig mit Wagenknecht

An diesem Abend wird im ZDF-Studio wieder ordentlich diskutiert. Markus Lanz thematisiert unter anderem den Ukraine-Krieg und weist in diesem Zusammenhang auf ein Wahlplakat des Bündnis Sahra Wagenknecht hin. Dort wurde mit dem Spruch „Diplomatie statt Kriegstreiberei“ für die Partei geworben.

+++ Markus Lanz: CDU-Mann Thorsten Frei platzt nach Frage der Kragen: „Lügen die alle?“ +++

„Finden Sie es in Ordnung, wenn man so was plakatiert? Das heißt doch, denen, die jetzt Waffen liefern, zu unterstellen, dass sie nicht an Frieden interessiert sind!“, so Lanz. Die Diskussion spitzt sich irgendwann so zu, dass dem Moderator der Kragen platzt: „Ach bitte, Frau Wagenknecht! Das gibt’s doch nicht!“ Bei diesem Gespräch sind auch einige Zuschauer plötzlich auf 180.

Markus Lanz: Zuschauer gehen auf die Barrikaden

In den sozialen Netzwerken ist die Diskussion um die Sendung groß. Vor allem bei X (ehemals Twitter) echauffieren sich zahlreiche Zuschauer über das Verhalten von Markus Lanz:

„Ich habe mir die Sendung bisher nicht selber angeschaut, wurde mir nur von berichtet. Muss wohl völlig unterirdisches Niveau gewesen sein, das Benehmen von Lanz und Adler.“

„Lanz und Adler ersetzen bei ‚Lanz‘ Argumente durch grobes und unhöfliches Benehmen. Das wird nicht helfen, die Zuschauer ärgert das immer mehr.“

„Markus Lanz heute leider wieder schwach. Muss das wirklich sein? Keine vernünftige Diskussion möglich?“

„Markus Lanz und Sabine Adler haben Sahra Wagenknecht permanent unterbrochen, sie konnte keinen Satz zu Ende führen.“

„Ich schaue mir das gerade nachträglich an und bin dermaßen geladen. Das geht gar nicht. Warum lädt man sie ein, wenn es einen gar nicht interessiert, was sie zu sagen hat und sie nur vorführen will? Lanz wird nie begreifen, dass seine Meinung als Moderator keinen interessiert.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.