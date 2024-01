Markus Lanz stichelt gegen Jens Spahn – „Seit wann sind Sie so empfindlich?“

Am Donnerstagabend (11. Januar) lud Moderator Markus Lanz wieder in seiner gleichnamigen Talkshow zur Diskussion ein. Die Gäste des Abends: CDU-Politiker Jens Spahn, Journalist Martin Machowecz, Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner und Soziologe Matthias Quent.

Von den Bauernprotesten über die Oppositionsarbeit der CDU bis hin zu dem Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms: Gemeinsam sprechen die Anwesenden über Themen, die die Gesellschaft aktuell bewegen. Besonders ein Gast gerät dabei ins Visier von Moderator Markus Lanz.

Markus Lanz: CDU-Politiker schießt scharf gegen Ampelregierung

In der Sendung vom Donnerstagabend spricht CDU-Politiker und Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn völlig frei und wird stellenweise sehr direkt. Als Markus Lanz beispielsweise wissen will, wie er die Stimmung im Land aktuell einschätzen würde, sagt er: „Die Stimmung ist schlecht. Sehr schlecht. (…) So habe ich das noch nicht erlebt.“ Weiter heißt es: „So wenig Menschen haben einer Bundesregierung noch nie vertraut. Und das ist aus meiner Sicht das Kernproblem. Das ist eine Regierungskrise.“

Der Politiker geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht eine düstere Prophezeiung aus: „Wenn diese Regierung nicht bald versteht, was los ist im Land, dass sie gegen eine Mehrheit im Land regiert, dann wird aus einer Regierungskrise vielleicht eine Krise der Demokratie.“ Doch aktuell sei es nicht nur die Bundesregierung, die ihn zum Nachdenken bringe. Auch zu den Bauernprotesten hat Jens Spahn eine klare Meinung.

Markus Lanz stichelt gegen CDU-Politiker

Plötzlich zeigt Markus Lanz ein CDU-Plakat, auf dem neben einem wütenden Bauern mit Mistgabel die Worte „Finger weg vom Agrardiesel“ zu sehen ist. Anschließend fragt er Jens Spahn, was er davon halte. „Das sind Mimimi-Debatten für mich.“ Seiner Meinung nach sei das Plakat „völlig legitim“ und er verstehe nicht, wieso sich Menschen darüber aufregen würden.

Seine Reaktion wirft Fragen bei dem Moderator auf. „Das nervt Sie richtig, das war mir gar nicht klar! (…) Ich würde sagen, das ist auch Mimimi, sich darüber aufzuregen, dass wir Ihnen das Plakat hier zeigen!“ Jens Spahn versucht sich noch zu rechtfertigen, doch Markus Lanz stichelt weiter: „Mimimi – wirklich! Herr Spahn, seit wann sind Sie so empfindlich?“

