Markus Lanz: Zuschauer auf 180 – „Man kann nur abschalten“

Neue Woche, neues Glück. Am Dienstagabend (17. Dezember) lädt Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung wieder zur Diskussion ein. Seine Gäste an diesem Abend: CDU-Politiker Thorsten Frei, Journalistin Eva Quadbeck, Ökonom Jens Südekum und Nahost-Experte Christoph Ehrhardt.

Die Runde spricht unter anderem über die wirtschafts-, finanz-, energie- und migrationspolitischen Wahlprogrammatik der CDU sowie über die unübersichtliche Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Doch manchen Zuschauer scheint die Sendung von Markus Lanz nicht sonderlich gefallen zu haben.

Markus Lanz von Zuschauern kritisiert

Egal welche Gäste im Studio von Markus Lanz sitzen: Die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen diskutieren Sendung für Sendung was das Zeug hält. Während einige von ihnen die Inhalte der Talkshow kommentieren, echauffieren sich andere über die Art und Weise der Diskussionen.

+++ Flüchtlings-Zoff bei Markus Lanz: „Mal wirklich ehrlich“ +++

Vor allem der Moderationsstil von Markus Lanz wird von manch einem Zuschauer immer wieder kritisiert. Die gezielten Fragen, welche die Gäste aus der Reserve locken sollen, kommen nun mal nicht bei jedem gut an. Und so kommt es, dass auch an diesem Dienstagabend dicke Luft vor vereinzelten TV-Bildschirmen herrscht.

„Man kann nur abschalten“

Auf Facebook und X (ehemals Twitter) kommentieren einige die Sendung vom 17. Dezember. „Herr Lanz ist mit seinem „Bohren“ unerträglich! Man kann nur abschalten, obwohl die Gäste interessant sind“, findet eine Facebook-Nutzerin beispielsweise. Ein anderer Zuschauer schreibt auf X: „Herr Lanz, bitte hören Sie mit ihrem dauernden ‚Damit wir das auch alle verstehen‘ auf. Wir, das Publikum ist nicht so dumm wie sie es mit dieser Phrase stets mitleidig herausstellen möchten.“

+++ Markus Lanz: Gast deutlich – „So viel Dilettantismus hatten wir selten“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.