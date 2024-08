Mark Forster bekommt neue Show – Vox startet besonderes Format

Die Musik zieht sich bei Sänger Mark Forster wie ein roter Faden durch sein Leben. Schon in jungen Jahren startete er mit Klavierspielen und sang sich später mit Hits wie „Chöre“ oder „Au Revoir“ in die Herzen vieler Fans. Doch nicht nur seine musikalische Karriere brachte ihm Ruhm ein. Bekannt wurde Forster außerdem als Coach in der ProSieben-Sendung „The Voice Kids“, wo er regelmäßig Jung und Alt begeistert.

Jetzt will der Singer-Songwriter erneut hoch hinaus im TV-Geschäft und startet bald mit einem neuen Format auf Vox durch.

Mark Forster: Vox macht es offiziell!

Mark Forster stürmte als deutscher Popsänger in den letzten Jahren regelmäßig die Charts und feiert nun weitere Erfolge. Denn der Sänger erobert nicht nur die Bühnen Deutschlands, sondern auch die TV-Welt. Auf Vox erhält der Künstler jetzt ein neues Format: „The Piano.“

Und dabei dreht es sich natürlich, wie könnte es anders sein, um Musik. „In der Sendung ‚The Piano‘ werden die Geschichten von bislang unentdeckten Klavier-Talenten und deren ganz besonderen, persönlichen Verbindung zum Klavier erzählt. Dabei werden die Pianisten, die in Leipzig, Berlin, Karlsruhe und Münster an den Tasten an öffentlichen Plätzen saßen, unbemerkt von Musiker Mark Forster und dem international renommierten Pianisten Igor Levit begleitet“, schreibt Vox zum Konzept der Show.

„The Piano“ steht in den Startlöchern

Auch der genaue Starttermin von „The Piano“ steht bereist fest! So wird die Musik-Sendung mit Igor Levit und Mark Forster ab dem 24. September immer dienstags um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein.

+++Mark Forster sorgt mit Foto bei Fans für Verwirrung – „Nicht real“+++

Damit sichert sich das Format einen gewohnt musikalischen Platz im TV-Programm. Denn die Sendung „Sing meinen Song“ läuft im Frühjahr ebenfalls dienstags zur Primetime.

Die erste Folge von Mark Forsters neuem Format „The Piano“ wird bereits eine Woche vorher, am 17. September, auf RTL+ verfügbar sein. Es bleibt spannend, wie das neue TV-Format anlaufen wird.