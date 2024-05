Mark Forster: Schlechte Laune vor seinem letzten Konzert – „Ärgere mich da sehr drüber“

Mark Forster ist ein deutscher Popstar, wie er im Buche steht. Mit Songs wie „Au revoir“ und „Chöre“ sang er sich in die Herzen seiner Fans, als Coach bei „The Voice of Germany“ unterhielt er die Menschen vor den Fernsehbildschirmen.

Mit seiner „Arena Tour“ meldete sich Mark Forster in diesem Jahr zurück und beglückte seine Fans mit stimmungsvollen Live-Auftritten. Nun steht der letzte Auftritt der diesjährigen Tour des Popstars an. Uneingeschränkt auf diesen Abend freuen kann sich Forster aus einem bestimmten Grund jedoch nicht.

Mark Forster ärgert sich über ungünstiges Timing

Am Samstag (25. Mai) wird Mark Forster das letzte Konzert seiner aktuellen Tour in Wien geben. Eigentlich ein Grund zur Vorfreude, schließlich kann der Musiker noch ein letztes Mal seine Songs mit den teilweise extra angereisten Fans singen. Ein ungünstiger zeitlicher Zufall vermiest dem Musiker jedoch bereits vor Konzertbeginn die Laune.

Am selben Abend spielt nämlich der Lieblingsverein des Sängers das wohl wichtigste Fußballspiel seit Jahren. Der 1. FC Kaiserslautern trifft im DFB-Pokalfinale auf Bayer Leverkusen – und das ausgerechnet um 20 Uhr abends. Etwa 50.000 Fans werden im Fußballstadion erwartet, die Vorfreude der Fans ist riesig.

Mark Forster macht seiner Wut über dieses unglückliche Timing Luft und berichtet der Deutschen Presseagentur: „Ich ärgere mich da sehr drüber, dass ich leider das DFB-Pokalfinale nicht bei meiner Tour-Planung berücksichtigt habe. Das heißt, ich werde große Teile des Spiels gar nicht mitkriegen.“ Dem Musiker scheint das Fußballspiel ausgesprochen wichtig zu sein.

Trotz seines letzten Konzertes der aktuellen Tour möchte Mark Forster nicht völlig auf das wichtige Fußballspiel verzichten. Auf der Bühne in Wien wird deshalb ein kleiner Monitor stehen, auf dem das Spiel gezeigt wird. Auch während seines Auftritts wird Forster wohl auf den Sieg seines Lieblingsvereins 1. FC Kaiserslautern hoffen.