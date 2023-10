Mark Forster präsentiert neuen Song: Doch der wird plötzlich zweitrangig

Der Countdown läuft. Die Fans deutscher Popmusik können es kaum erwarten. Am 20. Oktober bringt Mark Forster sein neues Album raus. Die Wartezeit versüßt der Popstar seinen Followern mit exklusiven News und Hintergrund-Stories zur Entstehung einzelner Songtitel.

Am 18. Oktober veröffentlichte Mark Forster auf Instagram exklusives Material zur Entstehung der Single „Farben Leuchten Schwarz“, die Anfang des Monats erschienen ist. Dort erzählt er, wie es zur Zusammenarbeit mit Clueso kam. Zu sehen ist der Clip auf dem Streaming-Dienst „spotify“.

Mark Forster – sein neues Album wird etwas ganz Besonderes

Das Duett mit Clueso ist nicht der einzige Track, für den sich Mark Forster Verstärkung ans Mikrofon geholt hat. Der Ex-„The Voice of Germany“-Juror ist in Deutschland vor allem als Solokünstler erfolgreich, aber auf dem Album „Supervision“ beweist er Lust auf Teamplay. Auf seinem sechsten Longplayer gibt es gleich mehrere spannende Kooperationen. Noch nie hat sich der Sänger so viele andere angesagte deutsche Stars mit ins Tonstudio geholt.

Im Juni ging die Single „Wenn du mich vergisst“ an den Start. Mit dabei: der Berliner Rapper Kontra K. Ende September erschien der Track „Cola in den Pétrus“, eine Gemeinschaftsarbeit mit „KeKe“ und „La Place“. Auch die Sportfreunde Stiller sind auf dem neuen Album von Mark Forster mit an Bord.

Sein Insta-Post begeistert nicht nur Musikfans

Bei seinem Instagram-Reel dreht es sich in den Fan-Kommentaren allerdings viel weniger um den neuen Song von Mark Foster. Sein Outfit ist das große Thema. Der ehemalige „Voice of Germany“-Juror trägt nämlich ein knallrotes Trikot vom Bundesliga-Zweitligisten 1. FC Kaiserlautern. Allerdings kein aktuelles. Es ist ein Retro-Shirt aus den 90er-Jahren, wie Experten am Logo-Aufdruck erkennen. Das kam gut an.

Eingefleischte Mark-Forster-Fans wissen: Der 40-jährige Sänger ist in Kaiserslautern geboren und in der Pfalz aufgewachsen. Kein Wunder, dass sein Herz für den FCK schlägt. Seine wahre Leidenschaft aber ist und bleibt die Musik.