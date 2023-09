Mark Forster mit überraschendem Geständnis – „Einige Aspekte, die ich nicht mag“

Für die Fans von Mark Forster sind es spannende Wochen! Denn während es Anfang des Jahres ziemlich still um den Sänger war, kommt er jetzt mit neuer Musik um die Ecke. Für den 20. Oktober hat er sein neues Album angekündigt. Doch bis dahin sollen die Fans nicht leer ausgehen.

Einen musikalischen Vorgeschmack hat Mark Forster jetzt schon mit seiner Single „Cola in den Pétrus“ an den Start gebracht. Und zum Release des Songs hat er überraschend ehrliche Worte bei Instagram geteilt.

Mark Forster überrascht mit Geständnis

Für das Lied „Cola in den Pétrus“ hat sich Mark Forster Unterstützung geholt. Gemeinsam mit „KeKe“ und „La Place“ hat er den Song eingesungen. Ein Song, der für Mark Forster offenbar sehr wichtig ist. „Lieb das Lied und bin stolz drauf“, schreibt er in seiner Instagram-Story. Doch dann überrascht er mit einem Geständnis: „Musik machen hat gerade einige Aspekte, die ich nicht mag.“ Welche? Das lässt er im Dunkeln. Kriegt dann aber auch schnell wieder die Kurve: „Musik machen ist allerdings sinnstiftend wie eh und je.“

Und das ist schließlich auch genau das, was der ehemalige „The Voice of Germany“-Juror sich für 2023 vorgenommen hatte. Eigentlich wollte er in diesem Jahr auf große Tour gehen. Doch Ende 2022 ließ der 40-Jährige die Bombe platzen: Die Shows werden auf 2024 verlegt.

Mark Forster richtet Bitte an seine Fans

Seinerzeit schrieb er dazu: „Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich gerade was anderes. Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs“ (mehr liest du hier).

Neben dem Song bedeutet dem Sänger auch das Musikvideo zu „Cola in den Pétrus“ eine Menge. „Bitte schaut euch das Video an. Egal ob heute oder in fünf Jahren“, schreibt er. „Ich finde es unglaublich.“ Die Single ist übrigens Teil des neuen Albums „Supervision“.