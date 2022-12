Mark Forster verschwunden: Jetzt sollen seine Fans ihn wiederfinden

Über eine Million Menschen folgen Mark Forster auf Instagram. Wenn der Sänger nicht gerade für „The Voice of Germany“ vor der Kamera steht, hält Mark Forster seine Fans gerne über seinen Social-Media-Kanal auf dem Laufenden.

Doch hier macht sich der Künstler kurz vor Weihnachten plötzlich rar. Und das anscheinend ganz ungewollt, denn Mark Forster ist verschwunden. Die Geschichte hinter seiner Abwesenheit ist jedoch deutlich weniger furchteinflößend, als die Nachricht vermuten lässt.

Mark Forster bei Instagram plötzlich verschwunden

In einem Moment sieht man Mark Forster noch, wie er seinen neuen Song in die Handykamera schmettert, da ist er im nächsten Moment auch schon wie vom Erdboden verschluckt. Diese seltsamen Szenen bekommen seine Fans am Montagnachmittag (19. Dezember) von ihm zu sehen.

Sein Handy fällt auf den Boden. Aufgehoben wird es dann erst wieder von Julius, Levi und Nevio, dem Cast der drei Fragezeichen. Die wollen anscheinend einen neuen Fall lösen und zwar den um das Verschwinden von Mark Forster. Dafür wollen sie die Hilfe von seinen Fans. Die Aufgabe: „Mark Forster ist im Internet verschwunden! Helft dem Cast des ‚Die drei ???“-Films dabei, den Fall zu lösen und Mark Forster wiederzufinden.“

Mark Forster verschwindet aus Werbezwecken

Hinweise zu dem Fall sollen auf dem Kanal des Sängers folgen. Es ist klar, verschwunden ist der Sänger nur aus einem einzigen Grund: Er macht Werbung für den Film, für den sein Song „Memories and Stories“ als Titelsong ausgewählt wurde.

Mehr Themen:

Schon vor einer Woche hatte sich Mark ganz begeistert gezeigt, als er bekannt gab, dass er den Soundtrack für den neuen ???-Film beisteuert. Zu der Nachricht gab’s direkt mal das passende Musikvideo und jede Menge begeisterte Kommentare seiner Fans.

Mit dem kleinen Rätsel kurz vor Weihnachten dürfte Mark Forster jetzt erneut den Geschmack seines Publikums getroffen haben. Bleibt abzuwarten, wo sich der Sänger am Ende versteckt hat…