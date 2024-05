Mark Forster zieht die Reißleine – bittere Konsequenzen für die Fans

Bittere Enttäuschung für Fans von Mark Forster!

Auf Instagram macht der „Au Revoir“-Sänger eine Ankündigung, die dem ein oder anderen Anhänger mit Sicherheit das Herz brechen wird. Denn: Auf ärztliches Anraten muss der Popstar nun die Reißleine ziehen.

Mark Forster muss die Reißleine ziehen

Wegen einer Mittelohrentzündung muss Mark Forster mehrere Konzerte seiner „Mark Forster Arena Tour“ absagen. Zunächst betraf es nur das Konzert in Augsburg, wie der Sänger in seiner Instastory schreibt. Doch schon zwei Stunden später veröffentlichte der Sänger die nächste Hiobsbotschaft!

Auch weitere Konzerte müssten abgesagt werden: „Leute, ich bin gezwungen, auch die Auftritte in Erfurt und Düsseldorf aus gesundheitlichen Gründen abzusagen. Ich habe eine Mittelohrentzündung und mein linkes Ohr ist taub.“ Trotz dieser Einschränkungen sei der „Sowieso“-Interpret in Innsbruck aufgetreten.

Dazu schreibt er: „Mir wurde ganz klar gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll. Die Show macht super viel Spaß und ich hätte sie so gerne für euch gespielt, aber das geht in den nächsten Tagen nicht“, so der Künstler weiter.

Mark Forster: Show ist sehr aufwendig

Die Absage der Konzerte hat weitreichende Folgen. Mark Forster erklärt, dass die Show nicht ohne Weiteres wiederholt werden könne: „Mit 14 Trucks und den unzähligen Beteiligten ist die Show so aufwendig, dass wir die Termine leider ersatzlos streichen müssen. Informationen zur Rückgabe der Tickets erhaltet ihr im Laufe der nächsten Woche per E-Mail von Eventim“.

Die Fans zeigen größtenteils Verständnis für die gesundheitlichen Probleme des Künstlers – das macht Mark Forster in seinen Posts deutlich und meint: „Danke für all die netten Worte & das Verständnis“. Dennoch werden seine Anhänger auch ein wenig enttäuscht sein – schließlich geht der Sänger nicht alle Tage auf große Arena-Tour.