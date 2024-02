Mark Forster als neuer 1. FC Kaiserslautern-Trainer? – „Ich mach’s“

Er ist einer der erfolgreichsten Pop-Sänger unserer Zeit und sang sich mit Hits wie „Au revoir“ und „Chöre“ in die Herzen seiner Fans. Mark Forster ist eine feste Größe in der deutschen Musikbranche. In der Prosieben-Show „The Voice Kids“ verhilft der Musiker jungen Gesangstalenten zum Erfolg.

Karrieretechnisch läuft es für den 41-Jährigen wie am Schnürchen, das neuste Album des Sängers steht in den Startlöchern. Doch nun bringt die Nachricht eines Fans Mark Forster dazu, seine bisherige Zukunftsplanung zu überdenken.

Mark Forster bald nicht mehr auf der Bühne?

Dem Instagram-Profil von Mark Forster folgen stolze 1.1 Millionen Menschen. Auf seinem Account teilt der Sänger regelmäßig Einblicke in seinen Berufsalltag, musikalische Ankündigungen und private Schnappschüsse mit seinen Fans. Zuletzt erhielt der Musiker eine Nachricht eines Fans und konnte nicht anders, als diese Kontaktaufnahme in seiner Instagram-Story zu teilen. Der Fan namens Arne wendet sich mit folgenden Worten an den Sänger: „Ich bin schon mein Leben lang Kaiserslautern-Fan und habe schon sehr viele Trainer-Wechsel miterlebt. Nach langer Überlegung ist mir die Idee gekommen, dass der Musiker Mark Forster der neue Trainer sein sollte.“ Forster wäre dem Fan zufolge selbstbewusst, jahrelanger Fan des 1. FC Kaiserslautern und hätte zudem die nötigen finanziellen Möglichkeiten.

Die ungewöhnliche Nachfrage des Fans scheint Mark Forster keineswegs irritiert zu haben. Der Sänger teilt die irre Anfrage mit seinen Fans, Forster antwortete dem Verfasser der Nachricht sofort. Das Foto zeigt die Reaktion des Musikers auf die Nachricht, der „The Voice Kids“-Star schreibt kurz und knapp: „okay ich mach’s“. Ob diese Zusage des Popstars tatsächlich ernst gemeint ist, bleibt fraglich. Die lustige Anfrage scheint Mark Forsters Geschmack jedoch offensichtlich getroffen zu haben.

Ob Mark Forster seine Gesangskarriere tatsächlich für den Job eines Fußballtrainers an den Nagel hängt, ist fraglich. Seine Fußballträume kann der Musiker auf jeden Fall vorerst weiterträumen.