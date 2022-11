Mario Barth wird deutlich: „Sind jetzt alle bescheuert?“

Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen ist sein Job. Mario Barth steht schon seit Jahren in vollen Hallen vor Publikum und zieht eine Tour nach der anderen durch. Und auch in seiner RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ sorgt er für amüsierte Zuschauer.

Doch vor nicht allzu langer Zeit hat Mario Barth auch die sozialen Medien als Bühne entdeckt. Vor allem auf Instagram sorgt er mit täglichen Videos für Lacher bei seinen Followern. Meistens filmt sich der Comedian dabei selbst im Selfie-Modus und quatscht über die verschiedensten Themen. Zugegeben: Größtenteils regt er sich dabei auch ziemlich auf.

Mario Barth ist kein Morgenmensch

Wenn er eine Sache auf der Welt so gar nicht ab kann ist es frühes Aufstehen. In der Vergangenheit macht der Comedian das auf jeden Fall in seinen Videos klar. Und auch am Freitagmorgen kann er es sich nicht verkneifen sich bei seinen Fans in aller Frühe zu melden und sein Leid zu beklagen. Dazu schreibt er entnervt: „Sag mal sind jetzt alle bescheuert?“

Während er im Auto sitzt, fängt der Berliner an ein Liedchen zu trällern. Es scheint, als sei er für die frühe Uhrzeit relativ gut drauf. Doch die Stimmung kippt in seinem neuesten Video dann relativ schnell: „Wir haben jetzt 08.51 Uhr und ich bin schon seit 6.30 Uhr wieder wach. Der frühe Vogel hat Schlafstörungen. Ich weiß nicht, was er hat. Entweder hat er ein scheiß zu Hause oder ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das für ein bescheuertes Sprichwort ist. So ein Schwachsinn!“

Mario Barth ist damit nicht allein

Mit diesem Video trifft er bei zahlreichen Fans genau ins Schwarze. Wie es scheint geht es vielen seiner Follower genauso. Das Sprichwort „der frühe Vogel fängt den Wurm“ gilt auch für sie nur selten:

„Moin von der Fraktion „Nur der späte Wurm überlebt den frühen Vogel.“

„Kann ich nur unterschreiben, genau meine Gedanken.“

„Ich bin von der Fraktion der frühe Vogel kann mich mal.“

„Bin absolut deiner Meinung, was für ein bekloppter Spruch. Danke für den lustigen Gruß.“

