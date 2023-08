Mario Barth fassungslos: „Bin ja selten sprachlos“

Er ist einer der erfolgreichsten Komiker Deutschlands und sein Name ist jedem ein Begriff: Mario Barth. Seitdem er Anfang 2001 mit seinem ersten Solo-Programm auf Tour ging, ist er nicht mehr zu stoppen. Es folgten unzählige Fernsehauftritte und ausverkaufte Arenen. Neben seinen Comedy-Programmen, die auf RTL rauf und runter liefen, gingen in den vergangenen Jahren auch Formate on air, die gesellschaftliche Missstände thematisieren. Radioshows, erste Schauspielerfolge und eigene Bücher ließen nicht lange auf sich warten.

Der 50-Jährige scheint eine Traumkarriere hingelegt zu haben. Auch von kritischen Stimmen, die in Folge seiner provokant-frechen Art nicht gerade selten sind, lässt sich Barth nicht beeinflussen. So richtig sprachlos erlebt man den Comedian selten. Was ihm nun aber beinahe die Sprache verschlagen hat, teilt er mit seinen Fans während eines Live-Videos auf Instagram.

Mario Barth im Glückstaumel

Das 30-minütige Live-Video, das Mario Barth im Anschluss auf seinem Instagram-Profil teilte, besitzt wie gewohnt einen hohen Entertainment-Faktor. Barth sitzt im Büro seines Managements und berichtet, dass er kistenweise Getränke der Marke „Almdudler“ zugeschickt bekommen hat. Sein Manager gab ihm wohl einen Hinweis darüber, dass diese Flaschen eine besondere Eigenheit aufweisen. Der Comedian regt sich lautstark darüber auf, dass er diese nicht entdecken kann und zeigt seinen Fans, was er alles ausprobiert hat. Er untersucht die verschiedenen Flaschen, Dosen und Kisten genaustens – kann aber keine Besonderheit finden. Als er beim genaueren Untersuchen einer der Flaschen entdeckt, worauf sein Manager anspielte, blieb ihm regelrecht die Sprache weg.

Mehr News zum Thema findest du hier:

„Almdudler“ hat einige der Flaschen speziell für den Comedian anfertigen lassen! Sie tragen den Schriftzug „Almdudler mit Hack“. Angespielt hat die Marke hier auf einen Teil seines Live-Programmes, in dem Barth sich über die Kennzeichnung „vegan“ auf Flaschen von Mineralwasser aufregt. Ebenso hinterfragt er in diesem Kontext die gleiche Kennzeichnung auf den Flaschen des „Almdudlers“. Er fragt die Zuschauer: „Was war da früher drinnen: Hack?“ Mit so einer originellen Reaktion des Getränke-Herstellers auf seine Ausführungen hätte der Comedian wohl nicht gerechnet! Er kommentiert seinen Post mit den Worten: „Bin ja selten sprachlos. Heute aber passiert.“ Die Freude ist dem TV-Star ins Gesicht geschrieben!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begeisterung auch bei den Fans

Die Fans des Comedians freuen sich mit ihm. Eine halbe Stunde kostenlose Unterhaltung können die meisten Follower nach einem anstrengenden Arbeitstag sicherlich gut gebrauchen. Eine Followerin kommentiert: „Danke für das Video. Deine ehrliche Begeisterung, deine offenen Worte, ich hatte jetzt ne halbe Stunde Spaß und Freude!“ Und auch ein weiterer Fan schreibt schwer begeistert: „Mega Aktion von Almdudler. Ṃario bist der Geilste!“