Nach „Manta Manta – Zwoter Teil“: Jetzt will Alena Gerber ausgerechnet HIER mitspielen

2023 ist es endlich wieder so weit – Til Schweiger ist in seiner Rolle als Opel-Manta-Fahrer zurück auf der Straße und ab 30. März im Kino. An seiner Seite „Uschi“-Darstellerin Tina Ruland und jede Menge neue Schauspieler. Eine von ihnen ist Alena Gerber. Das Model arbeitet nicht nur als Moderatorin, sondern wirkte auch schon in mehreren Film- und Fernsehproduktionen mit.

Sogar Hollywood klingelte schon bei ihr. Mit „The Punisher“-Star Thomas Jane und „R.E.D.“-Ikone John Malkovich drehte sie für „One Ranger“, der auch 2023 zu sehen sein wird. Zurück in Deutschland meldete sich das Team von Til Schweiger bei ihr und machte ihr ein Jobangebot, das sie nicht ausschlagen konnte. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion erzählte sie jetzt: „Manta Manta“ schön und gut – eigentlich hat sie einen ganz bestimmten Wunsch, wo sie zukünftig einmal mitspielen möchte.

„Manta Manta – Zwoter Teil“: Planänderung für Alena Gerber

Die Castings seien schon abgeschlossen gewesen, da kontaktierte man Alena Gerber und bot ihr an, bei „Manta Manta – Zwoter Teil“ dabei zu sein. Die Freude war groß. Sowohl bei ihr als auch bei Alenas Mann, Ex-Fußballstar Clemens Fritz. (Hier mehr dazu)

Vor der Veröffentlichung kann Alena Gerber noch nicht viel zu ihrer Rolle erzählen, aber schon mal verraten: „Meine Rolle wurde kurzerhand auch vergrößert, wofür ich unglaublich dankbar war.“ Und so verbrachte das Model am Ende eine beachtliche Zeit am Set und mit Til Schweiger und Co.

Alena Gerber (l.) spielt in „Manta Manta – Zwoter Teil“ an der Seite von Til Schweiger und Tina Ruland. Foto: IMAGO / APress

Klar ist aber, mit Mord und Totschlag dürfte dieser Film nicht viel zu tun haben. Schon der 1991 erschienene erste Teil ist als Action-Komödie ausgezeichnet und auch diesmal geht es um jede Menge lustige Inhalte. Dabei würde Alena Gerber auch gerne mal in einem bluttriefenden Horrorfilm mitspielen, wie sie jetzt erzählt.

Alena Gerber hat großes Interesse an Horrorfilmen

„Ich würde liebend gerne in einem Horrorfilm mitspielen. Es muss auch keine riesige Produktion sein. Ich persönlich schaue einfach gerne gruselige Filme“, erzählt sie. Dann wird sie nochmal konkret und sagt: „Mein Traum ist es, mal etwas richtig Hässliches zu spielen.“ Denn: „Alles, was ich bisher spielen durfte und nach wie vor spiele, ist „die Freundin von…beziehungsweise die süße, kleine, freche Blondine.“

Mehr News:

Gerber sucht die Herausforderung im Grusel. „Jemanden zu verkörpern, der deiner eigenen Person relativ nah ist, ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Erst recht nicht bei so einem guten Regisseur wie Til Schweiger.“ Bleibt abzuwarten, in welchem Horrorstreifen man Alena Gerber zukünftig sehen wird.