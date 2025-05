Tina Ruland macht trauriges Geständnis – sie kann vom Schauspielern nicht mehr leben

Tina Ruland wurde in den 1990er-Jahren durch die Rolle der Friseurin Uschi in der Komödie „Manta, Manta“ berühmt. Der Film, in dem sie an der Seite von Til Schweiger spielte, machte sie deutschlandweit bekannt. Seitdem war die gebürtige Kölnerin in zahlreichen Film- und TV-Produktionen zu sehen. Doch nun spricht der Fernsehstar über finanzielle Sorgen, mit denen wohl niemand gerechnet hätte.

Tina Ruland kritisiert finanzielle Situation

Tina Ruland schilderte jetzt in einem Interview mit der „Bunte“ die schwierige finanzielle Lage vieler Schauspielerinnen und Schauspieler. Auch sie selbst könne allein von der Schauspielerei nicht leben. Um dennoch gut über die Runden zu kommen, nutzt sie zusätzliche Einnahmequellen. „Deshalb war ich auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp“, erklärte sie. Mit diesen Formaten fülle sie die Lücke, um ihren Lebensstandard zu sichern.

Die Schauspielerin betonte, dass viele Menschen falsche Vorstellungen vom Leben im TV-Geschäft hätten. „Die glauben, wer im Fernsehen ist, lebt in einer Villa“, widerspricht Ruland diesem Klischee. Doch die Realität sehe anders aus. Sie kritisierte, dass die Gagen in der Branche immer weiter sinken. Manche Schauspieler verdienten dabei „teilweise deutlich unter Mindestlohn“. Ihre Aussagen lenken den Blick auf die prekären Arbeitsbedingungen vieler Kunstschaffender in Deutschland.

Tina Ruland kann auf eine lange und vielseitige Karriere zurückblicken. Sie wirkte in mehr als 70 Film- und TV-Produktionen mit, darunter bekannte Filme wie „Harte Jungs“ und Serien wie „Tatort“ oder „Das Traumschiff“. Neben ihrer Schauspielarbeit nahm sie auch regelmäßig an Reality- und Unterhaltungsformaten teil. 2022 zog sie in das RTL-Dschungelcamp, in dem sie viele Zuschauer von sich überzeugen konnte. Zudem tanzte sie 2018 bei „Let’s Dance“ und nahm 2024 an der Spielshow „Destination X“ teil. Tina Ruland nutzt solche Formate, um ihre Einkünfte zu ergänzen und weiterhin „gut leben“ zu können.

Die Schauspielerin ist selbstkritisch und reflektiert. Sie betonte, wie wichtig es sei, über die wahren Bedingungen ihres Berufs zu sprechen. Tina Ruland bleibt trotz aller Herausforderungen eine der vielseitigsten Persönlichkeiten in der deutschen TV- und Filmbranche.

