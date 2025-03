In DIESEN Politiker ist Bill Kaulitz verknallt – „Der hat so süße Knopfaugen“

Bei diesen Berufsgruppen wird der Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz schwach. Auf wen der Sänger vor allem steht, dürfte viele überraschen.

Polizisten haben es Bill Kaulitz angetan. So gehören sie doch zu den Berufsgruppen, die anderen Menschen helfen, was er ziemlich anziehend findet. Das hat der 35-Jährige in der neuesten Folge seines Podcasts „Kaulitz Hill – Senf aus Hollywood“ verraten. Die könnten dann sogar schlechter aussehen als andere: „Ein Beruf macht extrem viel aus in der Sexyness-Skala.“ Doch auch ein Politiker ist aus Bills Sicht sehr attraktiv.

Bill Kaulitz steht auf Ärzte, Polizisten und Politiker

Auch Ärzte sind bei Kaulitz hoch im Kurs. In dem Podcast mit seinem Bruder Tom sagt er: „Ich hab einen Assistenzarzt gedatet, das kann ich mir total vorstellen.“ Und weiter: „Es ist einfach so heiß, dass der andere Leute gesund machen kann.“

Und was ist mit Politikern, will sein Bruder Tom wissen. Und siehe da, auch denen kann Bill Kaulitz etwas abgewinnen. Einem ganz besonders: „Ich hab‘ gestern wieder Lars Klingbeil gesehen – ich muss sagen, ich kann’s mir vorstellen. Ich find‘ den süß, der hat so süße Knopfaugen. Er ist wie der junge Til Schweiger zu ‚Manta Manta‘-Zeiten.“

Auch wenn Tom ihm in diesem Punkt deutlich widerspricht, hält Bill dagegen. Er schwärmt: „Ich glaub‘, der weiß gar nicht, wie sexy er ist. Und das finde ich hot an ihm. Er weiß nicht um seine Wirkung.“ Und dann schiebt er noch schnell lachend nach: „… die er bei mir hat.“

Kaulitz spricht über Klingbeil

Sie fragen sich, ob es eigentlich ein Hindernis sei, wenn man gar nicht hinter der Partei des Politikers steht, mit dem man zusammen ist. Kommen dann aber zu dem Ergebnis: „Es gibt ja auch Politiker, die zusammen sind, aber in unterschiedlichen Parteien.“

Doch dürfte es hin und wieder explosiv sein, es winkt jedoch ein Happy-End. „Man streitet sich um seine politische Meinung und dann gibt’s Wiedergutmachungssex“, sagt Tom und lacht. Und zu Bill sagt er: „Ich glaube, diese Reiberei hättest du mit Lars Klingbeil auf jeden Fall.“

Bill Kaulitz hofft schon auf ein Wiedersehen mit Lars Klingbeil. „Wir treffen uns sicher mal wieder auf ein Weinchen im Borchi.“ „Borchi“ steht für das legendäre Berliner Restaurant Borchardt, bei dem die Reichen und Schönen ein- und ausgehen.

Lars Klingbeil ist auf das Statement jedenfalls aufmerksam geworden. So teilte der 47-jährige SPD-Politiker den Ausschnitt aus dem Podcast, den Bill zuvor in seiner Instagram-Story gepostet hat, auch auf seinem Account. Kommentiert mit einem Emoji, das weit aufgerissene Augen hat.