Mallorca: Frau macht Urlaub am Ballermann – es endet im Desaster

Satz mit X, das war wohl nichts! Diesen Spruch dürfte sich Influencerin Josimelonie bei ihrem letzten Urlaub auf Mallorca gedacht haben. Die gebürtige Mainzerin wollte eigentlich nur ein paar Tage am Ballermann verbringen. Doch ein unschöner Vorfall macht ihr letztendlich einen dicken Strich durch die Rechnung.

Auf Instagram teilt sie die Details mit ihrer Community.

Mallorca: Frau macht Urlaub – dann geht alles ganz schnell

Statt aus dem Megapark oder dem Bierkönig meldet sich Josimelonie plötzlich aus einem Behandlungszimmer bei ihren Fans. „Das erste Mal in Malle im Krankenhaus. Am Mittwoch bin ich hier gestürzt (nüchtern!) und bin danach feiern gegangen. Meine Wunde hatte sich dann trotz Salbe entzündet und infiziert. Ich bin dann nachts in Krankenhaus (220 € Tschüss) und direkt dran gekommen“, erklärt die Influencerin.

Weiter heißt es: „Der Arzt meinte, dass es auch sehr gut war, weil die Entzündung zu einer Blutvergiftung hätte werden können. Will gar nicht wissen, welche Malle-Bakterien ich jetzt in mir trag. Humple jetzt ein bisschen und soll mich schonen.“ Somit war der Ballermann-Urlaub so gut wie gelaufen. In Deutschland bekommt Josimelonie dann die erleichternde Nachricht.

„Im deutschen Krankenhaus wurde ich wieder versorgt“

Nachdem sie wieder in Deutschland angekommen war, machte sich die Influencerin auf den Weg zu einem Arzt. Schließlich wollte sie wissen, was es mit der Wunde auf sich hat. „Im deutschen Krankenhaus wurde ich wieder versorgt. Es ist nichts gebrochen/verstaucht. Wuhu! Trotzdem habe ich einen Verband bekommen, der mein ganzes Bein bedeckt. Ich habe noch stärkeres Antibiotikum bekommen“, schreibt sie.

Diesen Ballermann-Urlaub wird Josimelonie wohl so schnell nicht mehr vergessen. Doch zum Schluss hieß es ja glücklicherweise: Ende gut, alles gut!