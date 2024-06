Frau macht Kurz-Urlaub auf Mallorca: „Ihr wollt nicht in meiner Haut stecken“

Seit Jahren ist der Ballermann auf Mallorca DIE Adresse für deutsche Urlauber, um mal richtig die Sau rauszulassen. Dafür versammeln sich die Touristen nicht nur in den Partyzentren Megapark und Bierkönig, sondern auch an der Strandpromenade der Playa de Palma.

Zahlreiche deutschen Urlauber kommen teilweise mehrmals im Jahr an den Ballermann und feiern hier, was das Zeug hält. Doch nicht für jeden endet der Kurzurlaub auf Mallorca immer positiv. Eine Influencerin teilt nun via Instagram mit, was ihr während ihres Aufenthalts passiert ist.

Mallorca-Urlauberin mit deutlichen Worten

Die Influencerin Gina Beckmann hat ein paar Tage am Ballermann gefeiert. Als sie am Flughafen in Palma jedoch wieder nach Hause fliegen wollte, zieht die „Prominent getrennt“-Kandidatin ein bitteres Fazit zu ihrem Kurzurlaub auf Mallorca. In einem Instagramvideo findet sie klare Worte.

„Willkommen in einem Leben, in dem man sehr verpeilt ist und nicht Nein sagen kann. Die Straßenverkäufer sehen dich direkt als Kaufopfer und drehen dir viele Sachen an. Du kaufst Sonnenbrillen und Propellerhüte“, heißt es in dem Video, wo man sie im Flughafen PMI sieht. Dort kam es dann zum nächsten unschönen Zwischenfall für die junge Frau.

Ballermann-Urlaub auf Mallorca endet fatal

Gina Beckmann hat nicht nur viel Geld für die Artikel der Straßenverkäufer, auch „Helmuts“ genannt, ausgegeben. Ihr wurde am Flughafen ein unaufmerksamer Fehler zum Verhängnis. „Am Ende deines Trips verpasst du deinen Flug, weil du Ankunft und Abflug verwechselt hast“, beichtet sie ihren Followern auf Instagram. Doch es kommt noch dicker.

„Dann hat dein Koffer auch noch Übergewicht von den ganzen Sachen, die man gekauft hat. Jetzt musst du deine Klamotten bis nach Deutschland tragen. Ihr wollt nicht in meiner Haut stecken“, heißt es zum Schluss noch von der TV-Bekanntheit. Dieser Kurz-Urlaub wird ihr wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.