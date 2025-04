Mallorca-Beben perfekt: Mia Julia wechselt in den Megapark

Anderthalb Jahren hielten sich hartnäckig die Gerüchte. Jetzt ist es offiziell:

Mia Julia kehrt nach elf Auftrittsjahren dem Bierkönig am Ballermann den Rücken, um knapp 250 Meter entfernt die Zelte aufzuschlagen. Der Ballermann Superstar wird zukünftig beim Bierkönig-Rivalen Megapark auf der Bühne stehen. Geplant sind 25 Auftritte in diesem Jahr, der erste zum Megapark-Opening, das vom 24. bis zum 27. April stattfinden wird.

Dieser spektakuläre Wechsel wurde jetzt vom Megapark offiziell bestätigt. Mia Julia widerspricht dem zumindest auf telefonische Nachfrage nicht. Vorausgegangen war dem Wechsel eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Veranstalter aus der Schinkenstraße. Es heißt, der Bierkönig habe die Auftritte der Sängerin nicht genügend wertgeschätzt. Zudem gab es immer wieder Beschwerden über die Akustik seitens der Sängerin.

++ Mickie Krause mit Appell an Helene Fischer: „Sie ruft einfach nicht an“ ++

Beben auf Mallorca: Mia Julia wechselt die Seiten

Der Bierkönig reagierte auf die Kritik, aber zu spät. Erst in diesem Jahr investiert der Partytempel eine Millionensumme in eine Vollsanierung des Auftrittsbereiches. Das Angebot des Megaparks muss dann aber lukrativer gewesen sein, als das des Rivalen. Von einer Millionen-Gage ist die Rede.

Nicht nur Mia folgt den Lockrufen des Partykomplexes „Megapark“. Auch Anna-Maria Zimmermann, Oli P. und Newcomer Rumbombe wechseln vom Bierkönig in den Megapark, der in dieser Saison 25. Jubiläum feiert. Im Gegenzug sicherte sich der Bierkönig das Engagement der Nummer 1 in Deutschland. Zum Bierkönig Opening wird Oimara („Wackelkontakt“) erstmalig auf der Bierkönig Bühne stehen.