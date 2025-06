Mallorca-Star wird deutlich – „Es ist noch krimineller geworden“

Wer an den Ballermann auf Mallorca reist, der hat meistens nur eins im Sinn: Feiern, was das Zeug hält. Doch in den letzten Jahren kam es an der Playa de Palma immer häufiger zu unschönen Vorfällen. Von Diebstahl über Körperverletzung bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen war alles mit dabei.

Mallorca-Star Jona Gerbert, besser bekannt als der „Partycrasher“, ist seit Jahren am Ballermann unterwegs und hat mittlerweile eine eigene Wohnung an der Playa. Im Interview mit unserer Redaktion hat der 23-Jährige erzählt, wie es in Sachen Kriminalität auf der Partymeile steht.

Mallorca-Star zieht deutliches Fazit

Der Ballermann auf Mallorca ist kein ungefährliches Pflaster. Immer wieder kommt es an der Playa de Palma zu Diebstählen oder Übergriffen. Bierkönig-Künstler Jona Gerbert teilt im Interview mit unserer Redaktion seine Eindrücke davon, wie es in diesem Jahr auf der Partymeile zugeht.

„Es ist noch krimineller geworden als letztes Jahr. Man muss sagen, es war zu Beginn des Jahres krimineller. Es gab eine Gruppe hier, die so viele Menschen ausgeraubt haben, die ich kenne und normalerweise gar nicht anfällig sind für sowas. Aber jetzt haben die hier richtig viel Polizei und seitdem ist es besser“, so der 23-Jährige. Vor allem ein Thema ist am Ballermann so groß, wie noch nie.

Mallorca: Ballermann-Star teilt traurige Erfahrung

In dieser Saison melden sich immer mehr Urlauber, die Opfer von K.-o.-Tropfen geworden sind. Dabei handelt es sich nicht nur um Frauen, wie der „Partycrasher“ erzählt: „Dieses Jahr haben zwei Kollegen von mir am gleichen Abend K.-o.-Tropfen bekommen. Das ist hier vermehrt der Fall. Es sind auch hauptsächlich Männer, die davon betroffen sind. Es geht nicht um Vergewaltigung, sondern es geht ums Ausrauben.“

Weiter noch: „Die wollen, dass die Männer nicht mehr zurechnungsfähig sind. Also Frauen sind am Ballermann sicherer als Männer. Die Kriminellen haben den Anstand, dass sie die Frauen nicht ausrauben.“