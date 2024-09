Maite Kelly teilt erschreckende Botschaft – „Ich werde abtauchen“

Maite Kelly gehört zu den ganz Großen der Schlagerbranche. Ihre Fans dürfen sich dabei regelmäßig über neue Musik der 44-Jährige freuen. Im kommenden Jahr geht sie sogar auf große Live-Tour und feiert gemeinsam mit ihren Fans zu den größten Hits.

Und auch in zahlreichen TV-Sendungen ist Maite Kelly gern gesehener Gast. Zuletzt war sie in der „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen. Doch nun nimmt sich die 44-Jährige eine Pause, wie sie auf Instagram offiziell verkündet.

Maite Kelly macht deutliche Ansage

Maite Kelly hat aktuell alle Hände voll zu tun. In einem Instagram-Statement zählt sie selbst auf, was sie in den vergangenen Jahren alles getan hat: „Trotz all der Widrigkeiten habe ich in den letzten fünf Jahren zwei Alben, zwei Special Editionen, sieben Bücher, Film- und Fotocontent wie auch Haute Couture mit ganzem Herzen produziert.“

Für ihre zahlreichen TV-Auftritte ist Maite Kelly sehr dankbar, wie sie schreibt. Doch nun wird sie kürzertreten müssen: „Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft noch geben will und die Ideen sprühen schon jetzt. Dennoch werde ich ab Tour-Start eine längere TV-Pause machen. In anderen Worten: Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen. Irgendwann tauche ich wieder auf, um euch zu überraschen und zu inspirieren.“

Maite Kelly teilt Hoffnungsschimmer

Bevor Maite Kelly den TV-Shows für eine gewisse Zeit den Rücken kehren wird, hat sie jedoch auch noch eine gute Nachricht für ihre Fans. „Bis dahin haben wir aber noch ein paar wirklich großartige Shows vor uns, mit all meinen Freunden und Kollegen. Ich freue mich darauf, euch aufs Neue zu überraschen.“

Für die Fans gilt also kein Grund zur Sorge. Auf der Bühne ist Maite Kelly weiterhin voll und ganz für sie da. Und wer die Sängerin trotzdem in einer Sendung sehen möchte, der kann diese in den Mediatheken rauf- und runterschauen.