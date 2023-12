Maite Kelly bekommt Anruf: Sie zögert keine Sekunde

Entsprungen der weltbekannten Kelly Family ist Maite Kelly seit geraumer Zeit auch ohne die liebe Verwandtschaft super erfolgreich. Wohl auch, weil sich Maite musikalisch von der Kelly Family abgrenzen konnte. Statt dem Pop widmete sie sich dem Schlager, feierte riesige Erfolge, steht mit Altmeistern wie beispielsweise Roland Kaiser auf der Bühne.

Wer nun jedoch dachte, dass musikalische Talent der 43-Jährigen würde sich auf die Arbeit auf der Bühne beschränken, der irrt. Maite ist auch eine begnadete Songwriterin, wie sie nun bei einem Song beweist, den sie für die Familie ihres Bruders Joey schrieb.

Maite Kelly schreibt für ihren Bruder

„Ich durfte für Joey und seine Familie mit meinem Team diese Hymne schreiben und produzieren. Als Joey mich anrief und fragte, sagte ich sofort zu“, schreibt Maite via Instagram. „Nur zusammen“, so der neue Titel aus der Familie Kelly, handelt von der Stärke einer intakten Gemeinschaft. Im Text heißt es beispielsweise: „Nur zusammen, können wir alles überstehen.“

Wer jedoch nicht nur Maites Texte, sondern auch noch ihre Stimme hören möchte, sollte sich schleunigst zur Ticketverkaufsstelle begeben. Schließlich geht die Sängerin im März auf Piano-Tour. Vier Konzerte spielt Maite. Im Berlin dürfen sich die Fans auf einen Auftritt im Theater des Westens (24. März 2024), in Düsseldorf in der Tonhalle (26. März 2024), in Bremen im Metropol Theater (27. März 2024) und in Münster im Congress Saal (28. März 2024) freuen.

Die Fans jedenfalls sind bereits in heller Vorfreude. „Nach der Arenatour sehen wir uns in fast vier Monaten wieder, wie schön. Wir freuen uns auf dich! Stimmgewalt trifft auf Piano und nur Liebe“, freut sich eine Followerin der 43-Jährigen. Und eine weitere ergänzt: „Wie wunderschön. Freu mich unfassbar. Tickets sind bestellt. Der März kann kommen.“