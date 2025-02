Wirbel bei „Mälzer und Henssler liefern ab!“: Starköche sind am Limit

Am Sonntagabend (9. Februar 2025) zur Primetime um 20.15 Uhr geht es auf Vox heiß her, wenn die Kochshow „Mälzer und Henssler liefern ab!“ wieder an den Start geht.

In der neuesten Folge, bei der es sich um eine Wiederholung handelt, begrüßt der TV-Koch Tim Mälzer zum sechsten Mal seinen geschätzten Starkoch-Kollegen Steffen Henssler zu einem hart umkämpften Duell. Es ist somit Spannung und Action garantiert!

„Mälzer und Henssler liefern ab!“: Es kann nur einen Sieger geben

Vor dem Kochfight verfolgt Mälzer nur ein Ziel: Der hanseatische Starkoch möchte sich nach drei Niederlagen gegen Steffen Henssler und nur zwei mauen Siegen unbedingt revanchieren und auf Gleichstand stellen. Ob ihm dies gelingen wird?

+++ Tim Mälzer: Nach seiner Show mit Steffen Henssler herrscht kein Zweifel mehr +++

Doch nun erst einmal zu den Regeln. Das Konzept der Sendung ist denkbar simpel: Tim Mälzer und seine wechselnden Herausforderer erhalten Aufträge von geheimen Bestellern, die sie sowohl kochen als auch ausliefern müssen. Doch um herauszufinden, was genau auf dem Speiseplan steht, bekommen sie geheimnisvolle Hinweise sowie einige Stichworte zu besonderen Vorlieben und Zutaten – die perfekte Hilfe, um das Rätsel zu lösen.

In der aktuellen Episode fordern neben prominenten Gästen wie Janin Ullmann, Pierre M. Krause und Steven Gätjen diesmal auch normale Bürger die beiden Köche heraus. Sie nutzen den Pop-up-Lieferdienst am Alsterufer, um Mälzer und Co. mit kulinarischen Herausforderungen zu überraschen.

„Mälzer und Henssler liefern ab!“: Gäste bringen die Starköche mächtig in Wallung

Bei den ersten Tisch-Fotos denken Tim Mälzer und Steffen Henssler sofort, dass es sich um ein Familienessen mit Kindern handeln muss. Doch die Hinweise führen in eine ganz andere Richtung: Eine Postkarte mit der Aufschrift „Heißes Gerät“ und ein Bieröffner lassen ahnen, dass es um Motoren geht. Schnell denken sie nicht an potentielle vegetarische Gerichte, was sich als absolutes Desaster erweist. Die beiden Starköche geraten völlig aus dem Konzept!

Ungefähr in der Mitte der Kochzeit sorgt dann Moderator Pierre M. Krause für weiteren Wirbel. Er bestellt Ceviche von der Tageskarte, doch was er schließlich serviert bekommt, hat so gar nichts mit dem frischen Fisch zu tun.

Mälzer und Henssler sparen nicht an kuriosen Gags

Ein chaotischer Abend, der für Lacher sorgt! Doch die aktuelle Folge wird noch viele weitere Highlights und Eklats bereithalten. Auf was sich die Vox-Zuschauer noch freuen können, wird am Sonntagabend (9. Februar 2025) um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Zudem ist die Episode selbstverständlich auch bei RTL+ abrufbar.

Vox zeigt „Mälzer und … liefern ab“ aktuell immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es aus vorab in der Mediathek bei RTL+.