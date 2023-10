Madonna: Kurz vor Köln-Konzert – Gänsehautmoment auf Bühne

Sie ist einer der größten Popstars unserer Zeit. Madonna ist auch mit ihren mittlerweile 65 Jahren noch immer eine der begabtesten Bühnenpersönlichkeiten. Am 15. und 16. November 2023 spielt die Königin des Pop in Köln, am 28. und 29. November folgen Konzerte in Berlin.

Derzeit sieht es gut aus, dass diese auch stattfinden, hatte die Sängerin ihre Fans im vergangenen Sommer doch in große Aufregung versetzt. Am 24. Juni war Madonna bewusstlos auf die Intensivstation eingeliefert worden. Später stellte sich heraus, dass eine bakterielle Infektion der Grund für den Zusammenbruch gewesen sei.

Madonna bekommt Unterstützung auf der Bühne

Bei den bisherigen Konzerten ihrer Tour zeigt sich die 65-Jährige aber wieder bestens in Form. Und überrascht mit unerwarteten Gästen auf der Bühne. So setzte sie am Samstag (28. Oktober) bei ihrem Auftritt im schwedischen Stockholm auf familiäre Unterstützung.

So stand auch Sohn Rocco neben seiner berühmten Mutter auf der Bühne. Ebenfalls dabei: Sein jüngerer Bruder David und seine kleine Schwester Estere. Es war nicht das erste Mal, dass sich Madonna Hilfe von ihren Kids holte. Bereits bei ihrem Gig in London am 14. Oktober waren Stella, Mercy und Lourdes dabei, wie das britische Magazin „Hello“ berichtet.

Für die Konzerte von Madonna in Köln gibt es noch Resttickets. Die sind wie gewohnt an den bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.