Madonna benimmt sich wie ein Hund: „Peinlich und Ekelhaft“

Sie gilt als absolute Musik-Ikone: Madonna begeistert Millionen Fans seit den 1980er Jahren. Mit Hits wie „Like a Virgin“, „Material Girl“, „La Isla Bonita“ und „Like a Prayer“ wurde sie weltweit zum Mega-Star. Mittlerweile ist die Sängerin 64 Jahre alt und hat selber schon erwachsene Kinder.

In der Musikbranche hat Madonna einen Gang zurückgefahren. Dafür versorgt sie ihren Fans regelmäßig in den sozialen Netzwerken mit Schnappschüssen und Videos aus ihrem Leben. Doch neulich veröffentlichte sie Bilder, die für manche schlichtweg zu viel sind.

Madonna: Verstörendes Video verwirrt Fans

Was ist denn bitte mit Madonna los? Die 64-Jährige postet auf ihrem Instagram bizarre Bilder von sich. Darauf sieht man sie kniend auf dem Boden, wie sie aus einem Hundenapf trinkt. Bitte was? Medienberichten zufolge wurde das Video kurz nachdem der Rapper 50 Cent sie als „Oma“ bezeichnet, veröffentlicht. Will sich die Pop-Ikone so wehren?

Ihre Fans zumindest sind von diesem Anblick einfach nur verstört. Was möchte Madonna der Welt damit sagen? Darauf hat niemand so wirklich eine Antwort drauf.

Madonna: Fans sind geschockt

Insbesondere auf Twitter gehen die Bilder gerade um die ganze Welt. Millionen Nutzer können nur den Kopf schütteln und lassen ihrem Unverständnis dort Platz:

„Madonna hat wieder ein peinliches und ekelhaftes Video auf Instagram gepostet, wo sie Wasser aus einem Hundenapf trinkt.“

„Werd endlich erwachsen! Du bis zu alt, um an einer Hundenapf rum zu lecken. Du bist nicht das ‚Material Girl‘, sondern das dumme verrückte Mädchen.“

„Stellt euch vor das ist eure Großmutter. Ich würde mich schämen.“

„Sie versucht krampfhaft Aufmerksamkeit zu bekommen.“

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, ob noch ein Statement von Madonna folgt oder diese Situatuon unkommentiert bleibt.