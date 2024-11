„Love Island VIP“: Ex-„Dschungelcamp“-Star serviert heißen Flirt ab

Herzschmerz? Nicht mit Gigi Birofio! Der „Dschungelcamp“-Star beweist mal wieder, dass gebrochene Herzen schneller heilen, wenn man sich einfach in die nächste Romanze stürzt. Bei „Love Island VIP“ geht es heiß her, denn während die anderen noch an den Strandtüchern zupfen, planscht Gigi schon mit Neuzugang Viktoria Miller in der Badewanne!

Da war doch was mit Yeliz Koc, oder? Richtig, sie hat dem TV-Casanova das Herz gebrochen! Aber schon in der nächsten Folge zeigt sich der charmante Herzensbrecher unbeeindruckt. Mit einem frechen Lächeln und einem kecken Spruch auf den Lippen hat Gigi seine neue Partnerin Viktoria sofort an seiner Seite. Und wo landen sie? Natürlich in der „Private Suite“, wo sie sich unter der Bettdecke näherkommen.

„Love Island VIP“: Heiße Szenen in der Badewanne

Aber halt, war da nicht was von wegen Emotionen? Ach ja, Viktoria stellt klar: „Wir hatten nur eine körperliche Bindung, aber keine emotionale.“ Na, das überrascht dann doch nicht wirklich, oder? Denn in der Welt der Reality-Shows zählt schließlich oft mehr das Prickeln als die tiefen Gefühle. Gigi scheint das ganz recht zu sein. „Ich bin reingegangen [in die Badewanne] mit den Gedanken an Yeliz, dann hat sie ihre Hose ausgezogen, dann war Yeliz kurz weg“, erklärt er freimütig nach dem feuchtfröhlichen Intermezzo.

Und während die Funken fliegen, ist von Herzschmerz plötzlich keine Spur mehr. Doch wie das Leben so spielt, wird es Gigi nach der anfänglichen Euphorie dann doch etwas zu heiß. Er entscheidet sich, die kurze Romanze mit Viktoria zu beenden. „Du bist voll sexy. Ich weiß, ich kann mit dir Faxen machen, das ist voll cool. Du bist eine starke Frau […]. Aber ich bin nicht einer, der irgendwie spielt oder irgendwie so was. Ich weiß nicht, ob ich mich in dich verknallen könnte“, gesteht er ihr ehrlich.

Viktoria, die selbst keine Lust auf dramatische Liebesverwicklungen hat, sieht das ähnlich. „Ich fühle das, was du sagst. Das basiert auf Gegenseitigkeit,“ meint sie und beide scheinen zufrieden mit dieser unverbindlichen Liaison.