„Love Island“-Star packt aus: Wegen der Show verlor sie ihre Brüste

Der Druck in der heutigen Zeit ist groß. Durch das Smartphone hat jeder Mensch ständig und überall eine Kamera dabei. Die sozialen Medien verzeihen keinerlei Fehler und wenn man dann auch noch in der Öffentlichkeit steht, steigt der Zwang jederzeit perfekt zu sein, um ein Vielfaches. Das musste auch Rachel Fenton am eigenen Leib erfahren. Die 30-Jährige nahm in Großbritannien 2016 an der Dating-Show „Love Island“ teil und berichtet nun Schockierendes aus ihrem Alltag.

Sie habe den Druck verspürt, einem ganz bestimmten Körperbild zu entsprechen, so der „Love Island“-Star. Dafür habe sie sogar ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt, so Fenton gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“. Sie habe gehungert und ein strenges Trainingsprogramm durchgezogen, während sie ’nebenbei‘ noch 13-Stunden-Schichten als Krankenschwester geleistet habe, berichtet der Realitystar.

„Love Island“-Star über den Druck im TV-Geschäft

Fenton weiter: „Ich weiß nicht einmal, wie ich es jetzt gemacht habe, aber ich erinnere mich, dass ich jede Menge Gewicht verloren habe – aber dann gingen meine Brüste weg. Ich sah nicht so gut aus.“

Während sie in der Villa noch extrem dünn war, ließ sie es nach ihrem Auszug mit Freund Rykard Jenkins etwas lockerer angehen. „Ich habe einfach wieder normal gegessen und bin offensichtlich viel ausgegangen und habe Alkohol getrunken. Ich habe ziemlich viel zugenommen, nachdem ich ausgestiegen war. Ich denke, als ich zu der Zeit auch in einer Beziehung war, fühlte ich nicht so viel Druck“, erklärt Fenton.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch dann tauchten Fotos von ihr im Netz auf und die Hasskommentare nahmen ihren Anfang. „Es gab Bilder von mir an einem Strand und ich sah überall Kommentare, die sagten ‚Sie ist schwanger‘, obwohl ich es nicht war. Das war wirklich schrecklich“, so der „Love Island“-Star gegenüber „The Sun“. Fenton flüchtete sich in die nächste Sucht.

Mehr Nachrichten:

Durch die neu hinzugewonnen Bekanntheit habe sie überall Botox angeboten bekommen. Heute sei sie davon weg, so die TV-Schönheit. Fenton: „Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um den Mut zu fassen. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe.“ In Deutschland soll es auch 2023 eine neue Staffel „Love Island“ geben. Wann RTL 2 diese ausstrahlen wird, ist noch unklar.