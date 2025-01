Nach Reunion von „Love Is Blind Germany“ gehen Zuschauer auf die Barrikaden – „Schämt euch!“

Wochenlang haben die Zuschauer hierzulande mit den Kandidaten von „Love Is Blind Germany“ mitgefiebert, mitgelacht und auch mitgeweint. Nachdem das große Finale ausgestrahlt wurde, folgte am Sonntagabend (19. Januar) die große Reunion.

Wer ist nach den Dreharbeiten noch zusammen? Wie haben sich die „Love Is Blind Germany“-Kandidaten nach der Ausstrahlung gefühlt? All diesen Fragen gehen die Moderatoren Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs auf den Grund. Die Zuschauer sind allerdings alles andere als begeistert von den Geschehnissen in der langersehnten Wiedersehens-Folge.

Drama bei „Love Is Blind Germany“-Reunion

Neben den Hochzeiten ist die Reunion für einige Zuschauer der wohl spannendste Moment der ganzen Staffel. Denn dort erfahren sie, wie es mit den Paaren nach den Dreharbeiten weiterging. Außerdem können entstandene Konflikte dort geklärt und Gerüchte aus der Welt geschafft werden.

In dieser Folge gab es gleichzeitig auch zahlreiche unerwartete Wendungen. Hanni bekam beispielsweise ziemlich viel Gegenwind von Jen und Alina. Und das, obwohl die Frauen enge Freundinnen waren. Kurze Zeit später es wurde noch unangenehmer für die Kandidatin. Die Moderatoren konfrontierten Hanni nämlich als Einzige in der Runde mit Hasskommentaren aus dem Netz. Szenen, die nicht bei allen Fans so gut ankommen.

„Love Is Blind Germany“-Zuschauer auf 180

Auf Instagram üben einige Fans der Netflix-Serie herbe Kritik an der Reunion und werden dabei ziemlich deutlich:

„Was war das denn? Hass keinen Raum geben wollen und dann eine Hetzjagd. Schämt euch!“

„Die schlechteste Reunion ever! Ihr habt dem Hass einfach nur noch mehr Fläche gegeben und habt nur noch mehr drauf getreten. So sollte kein Mensch behandelt werden!“

„Schade, dass ein vermeintliches Wohlfühl-Format mit so einer gehässigen Reunion eingerissen wird. Unnötig. Das haben die anderen Länder besser hinbekommen.“

„Selten eine Show gesehen, in der die Moderation einen Teilnehmer so konsequent und penetrant fast bis zum Tränenausbruch fertig gemacht hat. Richtig uncool!“

Die gesamte Staffel von „Love Is Blind Germany“ gibt es gegen ein kostenpflichtiges Abo bei Netflix im Stream.