Nach Netflix-Start von „Love Is Blind Germany“ gehen Zuschauer auf die Barrikaden – „Konzept verfehlt“

Sich in jemanden verlieben, den man noch nie gesehen hat? Das ist das Konzept im internationalen Serienhit „Love Is Blind“. Die Kandidaten daten sich über Tage hinter einer Wand und lernen sich nur in Gesprächen kennen. Stimmt die Chemie, gibt es einen Antrag und die Verlobten sehen sich daraufhin zum ersten Mal.

Nachdem das Experiment bereits in zahlreichen Ländern glückliche Ehepaare zusammengebracht hat, kommt der Netflix-Hit nun auch nach Deutschland. Am 3. Januar erschienen die ersten vier Folgen von „Love Is Blind Germany“ beim Streamingdienst. Doch nicht alle Zuschauer scheinen so begeistert zu sein.

Netflix-Datingshow startet in Deutschland

Nach Amerika, Brasilien und Argentinien öffnen die sogenannten „Pods“ auch ihre Türen in Deutschland. Die Teilnehmer lernen sich durch Gespräche intensiv kennen und müssen dann entscheiden, ob sie bereit wären, ihren Favoriten zu heiraten. In den ersten vier Folgen der ersten Staffel von „Love Is Blind Germany“ kommen so insgesamt sechs Paare zusammen.

+++ Netflix-Hit „Love is Blind“ jetzt auch in Deutschland: Moderatoren-Paar verrät intime Details +++

Den ersten Antrag gibt es dabei schon in Folge eins, wo Daniel um die Hand von Hanni anhält. In Folge vier geht es für die Verlobten dann auch schon auf die große Reise nach Griechenland, wo sie sich näherkommen sollen. Doch wie gefällt das den Zuschauern? In den sozialen Netzwerken lösen die ersten Episoden schonmal heftige Diskussionen aus.

Netflix-Nutzer zeigen sich enttäuscht

Die Netflix-Produktion wird auf der einen Seite von vielen Zuschauern gefeiert. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Kritik am Cast und dem Schnitt bei „Love Is Blind Germany“, wie die Kommentarspalte auf Instagram zeigt:

„Ich finde es etwas schade, dass man die tiefen Gespräche nicht sieht. Gefühlt treffen sie sich zweimal und wie aus dem Nichts kommt ein Antrag. Die Dates sind doch so spannend. Man möchte als Zuschauer mitfiebern und den Aufbau der Verbindung miterleben.“

„Nervt mich komplett, dass so offensichtliche red flags gecastet wurden, denen doch Optik so wichtig ist und die sich selbst für die Geilsten halten. Konzept einfach verfehlt.“

„Da ist einfach viel zu viel weggeschnitten! Erster Antrag nach gefühlt zwei Gesprächen. Nicht mal das erste Aufeinandertreffen wurde richtig gezeigt, nur küssen und wieder auseinander. Da fehlen absolut die tiefgründigen Gespräche. Schade drum!“

Die neuen Folgen 5–8 wird Netflix am 10. Januar 2025 online stellen. Den Abschluss macht schließlich die letzte 9. Folge, die wiederum eine Woche später am 17. Januar 2025 erscheinen wird.