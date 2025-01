Fake-Vorwürfe bei „Love is Blind Germany“! Kandidat packt vor laufender Kamera aus

Aktuell zeigt Netflix die erste Staffel von „Love Is Blind Germany“ in der Mediathek. Der internationale Serien-Hit startet auch hierzulande durch und sorgt bei den Zuschauern für angeregte Diskussionen. Nun gibt es weiteren Zündstoff.

Einer der Kandidaten von „Love Is Blind Germany“ meldet sich nach der Ausstrahlung der ersten vier Folgen mit einem überraschenden Statement zu Wort. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen sein vermeintliches „Perfect Match“.

„Love is Blind Germany“-Kandidat meldet sich zu Wort

Nicht alle Singles, die bei „Love Is Blind Germany“ mitmachen, werden am Ende auch in der Sendung gezeigt. So erging es auch Hüseyn, der aus der Staffel gestrichen wurde. Nun meldet er sich mit einem TikTok-Video zu Wort und erzählt, was hinter den Kulissen passiert sein soll.

Eigentlich hatte Hüseyn nach eigenen Angaben die Frau fürs Leben in dem Format gefunden. Doch dann der Schock: Die Kandidatin, für die er sich entschieden hatte, hatte die Show scheinbar ohne wirklichen Grund abgebrochen. Die Beweggründe soll er Monate später erst erfahren haben.

„Love Is Blind Germany“: War SIE bereits vergeben?

In einem Telefonat soll seine ehemalige Partnerin aus der Sendung ihm gesagt haben, dass sie direkt nach „Love Is Blind Germany“ zu ihrem Freund aus der realen Welt zurückgekehrt sei. Kurz darauf meldet sich die Kandidatin namens Melinda selbst zu Wort. Sie räumt ein, jemanden vor der Teilnahme kennengelernt zu haben, aber betont auch, dass sie in keiner Beziehung war.

„Es war eine Sommerromanze, aber wir standen an verschiedenen Punkten in unserem Leben. (…) Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung war ich wirklich Single. Ich war seit Jahren allein und wollte bei der Show eine echte, tiefere Verbindung eingehen“, so die Kandidatin in einem TikTok-Video.

Die neuen Folgen 5–8 wird Netflix am 10. Januar 2025 online stellen. Den Abschluss macht schließlich die letzte 9. Folge, die wiederum eine Woche später am 17. Januar 2025 erscheinen wird.