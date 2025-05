Trauer um Loretta Swit – „M*A*S*H“-Star ist gestorben

Große Trauer in der Filmbranche – eine bekannte Schauspielerin verlässt die große Bühne für immer. Die Schauspielerin Loretta Swit ist am Freitag (30. Mai 2025) im Alter von 87 Jahren zuhause in New York gestorben.

Mit ihrem Tod ist auch ein Stück Fernsehgeschichte zu Ende gegangen. Bekannt wurde Loretta Smit durch ihre Rolle in der Serie „M.A.S.H.“. Als Chefkrankenschwester eines mobilen Lazaretts im Koreakrieg erreichte sie ein Millionenpublikum. Mehr als 100 Millionen Menschen sahen das Serienfinale 1983.

Loretta Swit und ihr Durchbruch

„M.A.S.H.“ lief von 1972 bis 1983 auf CBS und basiert auf einem Film von Robert Altman. Swit spielte Major Margaret Houlihan, deren Rolle ursprünglich stark sexualisiert war. Mit ihrem Engagement prägte Swit die Entwicklung der Figur maßgeblich. Feministische Strömungen der 1970er-Jahre beeinflussten diese Veränderung zusätzlich.

Swit verlieh Houlihan immer mehr Tiefe und Authentizität. Der Wandel machte sie zu einer ikonischen Figur der TV-Geschichte. Der „Rolling Stone“ führt die Serie auf Platz 25 der besten TV-Sendungen. Loretta Swit erhielt dafür zwei Emmy Awards, unter anderem für ihre schauspielerische Leistung.

Loretta Swit ist gestorben. Foto: imago/MediaPunch

Loretta Swits Einfluss auf „M.A.S.H.“

Eine entscheidende Rolle spielte Swits Einfluss auf die Autoren. „Etwa im zweiten oder dritten Jahr beschloss ich, sie als reale Person darzustellen, auf intelligente Weise, auch wenn das auf Kosten des Witzes ging“, sagte Swit einer Autorin. Sie veränderte die Serienfigur nachhaltig und machte sie emotional greifbar.

