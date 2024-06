RTL-Star Lola Weippert zieht nach Morddrohungen Konsequenzen – DAMIT ist jetzt Schluss

Sie ist ein wahres Energiebündel und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Lola Weippert begann ihre Karriere als Radiomoderatorin bei „bigFM“, mittlerweile führt die 28-Jährige durch RTL-Formate wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“.

Doch ein Leben in der Öffentlichkeit hat auch seine Schattenseiten und das musste Lola Weippert nun am eigenen Leib erfahren. Nachdem die Moderatorin Morddrohungen erhielt, zieht sie nun drastische Konsequenzen.

Lola Weippert hält es nicht mehr aus

Lola Weippert ist wie ein offenes Buch, auf ihrem Instagram-Profil teilt die Moderatorin jede ihrer Gefühlsregungen mit ihren Fans. Neben Einblicke in ihren beruflichen Alltag nimmt die 28-Jährige ihre Fans mit durch ihren Alltag und berichtet über ihre täglichen Stimmungen. Doch genau diese Offenheit wurde dem RTL-Star nun zum Verhängnis.

In der Vergangenheit sprach Lola Weippert bereits öfter darüber, dass sie auf ihrem Instagram-Profil Hassnachrichten und sogar Morddrohungen erhält. Auch einen Stalker hatte der Fernsehstar bereits. Die schlimmen Nachrichten seien in der letzten Zeit jedoch immer mehr geworden, daher sieht Weippert sich nun dazu gezwungen Konsequenzen zu ziehen.

In einer Instagram-Story berichtet Lola Weippert: „Habe zuvor noch nie die Kommentare mit euch eingeschränkt, weil ich’s eigentlich sehr liebe, aber gerade geht’s nicht anders. Die Morddrohungen und Hassnachrichten gehen mir sehr nah und schlagen auf meine mentale Gesundheit.“ Die Influencerin hat sich also dazu entschieden die Kommentarfunktion unter ihren Instagram-Beiträgen zu deaktivieren.

Die Moderatorin wirkt bestürzt, diese Entscheidung schien ihr nicht leicht gefallen zu sein. Schließlich steht der Fernsehstar für gewöhnlich in engem Austausch mit seiner Community. Die Kommentarfunktion zu deaktivieren fühle sich für die Influencerin so an, „als würde ich meine Freunde blockieren“.

Die Fans von Lola Weippert können diesen drastischen Schritt sicherlich gut nachvollziehen. Schließlich steht die Sicherheit der Moderatorin an erster Stelle.