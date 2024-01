LOL (Amazon Prime): Hammer! Neuer Kandidat enthüllt – mit ihm rechnet niemand

Kaum ist das neue Jahr gestartet, schon gibt es in den den ersten Streaming-Hammer!

Er gilt bereits als eines DER Kult-Klassiker bei Amazon Prime: das Bully-Comedy-Format „LOL“ („Last One Laughing“). Darin treten verschiedene Comedians gegeneinander an und müssen sich zum Lachen bringen. Das Brisante: Sie selbst dürfen nicht lachen. Wer dies am Ende schafft, gewinnt ein Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Bei Amazon Prime gibt es bereits vier Staffeln, 2024 ist die fünfte am Start. Und jetzt soll auch feststehen, welcher neue Kandidat sich die Ehre gibt, vor der Kamera nicht lachen zu dürfen.

LOL (Amazon Prime): Neuer Kandidat enthüllt

Es soll laut „Bild“-Informationen kein Geringerer als Otto Waalkes sein. Mit ihm rechnen wohl die wenigsten „LOL“-Fans. Nicht nur verweilt er während der kalten Monate im warmen Florida, auch ist er im Showgeschäft nicht mehr als zu oft zu sehen. Schon seine Rückkehr ins Business 2023 mit dem Coversong seines „Friesenjung“ mit Musiker Ski Aggu galt als Überraschung.

Jetzt folgt also offenbar die nächste!

Noch will sich ein Sprecher von Amazon Prime nicht zu den Gerüchten um Otto Waalkes äußern. „LOL“-Fans dürfen also gespannt sein, was wirklich an den Vermutungen um den Ottifanten-Erfinder dran ist.

Die neue fünfte „LOL“-Staffel wird übrigens Ende März 2024 bei Amazon Prime freigeschaltet, die Dreharbeiten dafür sollen längst abgedreht sein. Jetzt fragt sich nur noch, ob mit oder ohne Otto Waalkes.