Leyla Lahouar kurz vor Hochzeit unter Tränen: „Es tut mir unendlich Leid“

Eigentlich sollte gerade die schönste Zeit ihres Lebens beginnen. In wenigen Wochen wollen Reality-Stars Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) heiraten. Doch ein Wochenende getrennt voneinander wurde zur Zerreißprobe für das Paar – und endete in einem öffentlichen Gefühlschaos (>>>wir berichteten).

Während Leyla in Venedig entspannte, feierte Mike auf Ibiza einen Junggesellenabschied. Dann der Schock: Leyla erhielt plötzlich Nachrichten von einer fremden Frau. Mike solle mit anderen Damen angebandelt haben. In aufgewühlten Instagram-Storys ließ Leyla ihrer Enttäuschung freien Lauf: Sie habe Mike blockiert, er habe sich nicht mehr gemeldet – und sie fühlte sich, als sei sie „in einem falschen Film.“ Die Situation eskalierte, die Netzgemeinde spekulierte wild. Nach der emotionalen Story meldet sich Leyla nun erneut mit einem tränenreichen Beitrag.

Leyla Lahouar meldet sich mit Statement zu Wort

Das Beziehungs-Drama zwischen Mike Heiter und Leyla Lahouar geht in die nächste Runde. Schon zuvor dementierte Mike schnell die Fremdgeh-Vorwürfe seiner Verlobten und betonte auf Instagram: „An allem, was gesagt wurde, ist nichts dran.“ Doch der Schaden war angerichtet. In einem tränenreichen Statement meldet sich Leyla nun erneut bei ihren Followern.

„Ich war überfordert und sehr emotional“, gesteht sie. Es sei nie ihre Absicht gewesen, Mike schlecht dastehen zu lassen. „Es tut mir unfassbar leid. Es war dumm und ich bereue es sehr.“ Offenbar wurde Mike nach Leylas Storys heftig im Netz angefeindet.

Leyla Lahouar – „Muss jetzt die Konsequenzen tragen“

„Ich muss jetzt die Konsequenzen tragen“, beichtet die Influencerin mit gebrochener Stimme und gesteht weiter: „Es ist meine Schuld.“ Leylas Entschuldigung richtet sie nicht nur an Mike, sondern auch an ihre Fans: „Ich teile so viel mit euch, ich dachte, ich kann auch so was sagen. Aber ich habe vergessen, dass ich es im Internet tue.“

+++Leyla Lahouar: Baby im Anmarsch? – „Wir legen es darauf an!“+++

Bedeutet das nun, dass die Wogen wieder geglättet sind? Dazu deutet Leyla nur so viel an: „Natürlich wollen wir an allem arbeiten und es hinkriegen. Aber jetzt gibt es einiges zu reparieren.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mike hat sich bisher nicht zu Leylas öffentlichem Statement geäußert. Ob das Paar bis zur Hochzeit wieder zueinanderfindet, bleibt offen – doch die Beziehung der beiden hat sichtbar Risse bekommen.