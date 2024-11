Leyla Lahouar: Plötzlich bricht sie vor laufenden Kameras zusammen – „Kann einfach nicht mehr“

Sie ist eine wahre Reality-TV-Größe und überzeugt mit ihrer charmanten und leicht tollpatschigen Art. Eine größere Bekanntheit erlangte Leyla Lahouar auf Grund ihrer Teilnahme an den Formaten „Promi Big Brother“, „Das Dschungelcamp“ und „Bachelor in Paradise“. Auch privat hat das TV-Sternchen ihr ganz großes Glück gefunden, im australischen Dschungel lernte sie Reality-TV-Star Mike Heiter kennen und lieben.

Doch die 28-Jährige ist stets auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Aus diesem Grund nahm Leyla nun an der neuen ProSieben-Show „Destination X“ teil, die momentan ausgestrahlt wird. In einem Bus wagen mehr oder weniger bekannte Promis eine Reise im Bus durch Europa und müssen sich schwierigen Aufgaben stellen. Doch eine Herausforderung brachte den Fernsehstar nun an seine Grenzen.

Leyla Lahouar kann nicht mehr aufstehen

Am Donnerstagabend (21. November) zeigte ProSieben die neueste Folge von „Destination X“. In dieser Episode werden die Promis in einem kleinen Bergdorf in Italien abgesetzt. Die Sonne knallt und für Leyla Lahouar und ihre Teamkollegen geht es einen Hügel hinauf. Nach den Tortouren der vergangenen Tage scheint die 28-Jähirge jedoch mit ihren Kräften am Ende zu sein. Bereits nach den ersten Metern klagt sie: „Mir ist schwindlig!“

„Make Love, Fake Love“-Teilnehmer Max Bormann bietet Leyla seine Hand an, die das TV-Sternchen nur allzu gerne festhält. Doch der Zustand der jungen Frau verschlechtert sich immer wieder, Leyla beschreibt die Extremsituation mit den Worten: „Ich bin gerannt wie eine Maschine. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ich kann einfach nicht mehr!“ Doch anscheinend war es für diese Erkenntnis bereits etwas zu spät…

Leyla Lahouar: „Das ist mir zum Verhängnis geworden“

Denn plötzlich sackt Leyla Lahouar zusammen und landet auf dem harten Boden. Ihr Kollege Max macht sich große Sorgen und bewacht den ausgeknockte Reality-TV-Star. Völlig geschwächt gibt Leyla zu: „Mir ist so schwindlig geworden, dass ich einfach nicht mehr laufen und nicht mehr stehen konnte.“ Nur kurze Zeit später eilen Produktionshelfer herbei und verfrachten die angeschlagene 28-Jährige in den Bus.

Rückblickend ist ihr bewusst: „Ich mache seit drei Jahren keinen Sport. Das ist mir zum Verhängnis geworden mit der Sonne, weil es hier wirklich sehr heiß ist.“ Während Max Bormann und „Princess Charming“-Protagonistin Hanna Sökeland weiter spielen, hat Leyla im Bus ein schlechtes Gewissen. Für die Freundin von Mike Heiter war der Zusammenbruch eine Lehre: „Das heute war für mich wirklich ein Denkanstoß, weil ich noch jung bin und einfach fitter sein müsste!“ In Zukunft möchte Leyla mehr Sport machen.

Weiterhin an der Sendung teilnehmen darf Leyla Lahouar trotz ihres Zusammenbruchs. Reality-TV-Star Nico Schwanz musste die Show hingegen verlassen.