„Let’s Dance“: Traurige Nachrichten – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Eigentlich ist sie aus der RTL-Show „Let’s Dance“ kaum wegzudenken, gewann 2022 sogar gemeinsam mit Ex-Fußballprofi und Frauenschwarm Rúrik Gíslason den begehrten Pokal. Jetzt hat Profi-Tänzerin Renata Lusin traurige Nachrichten für ihre Fans.

Renata Lusin macht Pause: Die 36-Jährige nimmt nicht an der diesjährigen „Let’s Dance“-Tour im November teil. Für die Fans der leidenschaftlichen Tänzerin ist das traurig – doch der Grund könnte erfreulicher eigentlich kaum sein. Renata Lusin ist im fünften Monat schwanger!

Mehr aus der TV-Welt: „Denn sie wissen nicht, was passiert“: Fans schon vor RTL-Show enttäuscht – „Alles verraten“

„Let’s Dance“-Profitänzerin will auf Nummer sicher gehen

Gegenüber RTL eklärte sie, sie würde es „vom Kopf her“ schaffen, wisse aber nicht, wie es ihr dann gehe. Die Frau von Valentin Lusin (36), der ebenfalls regelmäßig bei „Let’s Dance“ dabei ist, erlitt bereits drei Fehlgeburten. Jetzt möchte sie auf Nummer sicher gehen.

Doch die Füße komplett stillhalten, kann Renata Lusin offenbar nicht. Am Wochenende gaben sie und ihr Ehemann ein Tanztraining. Doch bei der „Let’s Dance“-Tour möchte die Sportlerin vorsorglich pausieren.

+++Michael Wendler und Laura Müller stinksauer: Es geht um Baby Rome – „Das ist eine Lüge“+++

Renata Lusin pausierte bereits bei der letzten „Let’s Dance“-Staffel

Dabei mussten die „Let’s Dance“-Zuschauer bereits in der vergangenen Staffel auf Renata Lusin verzichten. Der Grund war der gleiche – endete aber auf tragische Weise. Lusin war zu dem Zeitpunkt schwanger. Das verkündete sie zu Beginn von „Let’s Dance“ früher als sie eigentlich wollte. Doch sie erlitt eine Fehlgeburt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Nun also die erneute Chance auf Babyglück. „Ich möchte frei sein, ich möchte mich hübsch anziehen, auch enge Kleidung anziehen“, erklärte die 36-Jährige gegenüber RTL, warum sie die erneute Schwangerschaft öffentlich machte. Die „Let’s Dance“-Live-Tour 2023 startet am 7. November in Riesa und endet am 4. Dezember in Mannheim – ohne Renata Lusin auf dem Tanzparkett.