RTL-Star Frauke Ludowig lüftet Geheimnis – es geht um „Let’s Dance“

Sie arbeitet zwar für RTL, ist aber normalerweise als Moderatorin von „Exklusiv“ vor der Kamera zu sehen. Doch nun betrat TV-Star Frauke Ludowig ungewohntes Terrain und stattete der Tanzshow „Let’s Dance“ einen Besuch ab. Seit Kurzem laufen wieder neue Folgen des beliebten Formats und am kommenden Freitag fiebern die Fans mit, wenn das nächste Tanzpaar um seinen Verbleib kämpft. Am 4. April steht die nächste Ausgabe der Show an.

Vorab kam nun eine spannende Enthüllung ans Licht.

„Let’s Dance“: Geheimnis gelüftet!

Während die Zuschauer gespannt vor den Bildschirmen sitzen, herrscht hinter den Kulissen von „Let’s Dance“ reges Treiben. Kostüme werden zurechtgezupft, letzte Proben laufen und mittendrin Frauke Ludowig, die sich auf Spurensuche begibt. Denn sie will wissen: Wie tickt Juror Joachim Llambi wirklich? Was passiert wenige Minuten vor der Liveshow? Und gibt es vielleicht das eine oder andere Geheimnis?

Und tatsächlich! Frauke macht eine Entdeckung, die selbst sie verblüfft. Denn auf ihrer Tour landet sie in einem Raum, der für die Zuschauer normalerweise tabu ist – das Requisitenlager. Hier versteckt sich ein zweiter „Let’s Dance“-Pokal, den kaum jemand kennt!

„Let’s Dance“: Frauke Ludowig staunt nicht schlecht

Was viele über „Let’s Dance“ bisher noch nicht wussten: Jedes Jahr kämpfen wie üblich die Promis um die begehrte Trophäe mit der drehenden Discokugel. Doch falls diese einmal ausfällt oder beschädigt wird, gibt es eine geheime Attrappe, ein zweites Modell, das sich allerdings nicht dreht! Eine Sicherheitskopie sozusagen.

+++„Let’s Dance“: Zuschauer müssen auf Show verzichten – aus diesem Grund+++

Für Frauke Ludowig und auch die Zuschauer eine echte Überraschung! Ob sich die Promis jetzt wohl zweimal überlegen, ob sie wirklich um den echten Pokal kämpfen oder am Ende doch nur die Reserve-Discokugel mit nach Hause nehmen?

Mehr Promi-News:

Auch in der aktuellen Staffel geht es spannend weiter. Schon einige Promis mussten die Show verlassen:

Show 5: Paola Maria

Paola Maria Show 4: Ben Zucker

Ben Zucker Show 3: Leyla Lahouar

Leyla Lahouar Show 2: Roland Trettl

Roland Trettl Show 1: Osan Yaran

Am kommenden Freitag (4. April) heißt es wieder zittern! Wer tanzt sich eine Runde weiter und für wen hat sich der Traum vom Pokal endgültig ausgetanzt?