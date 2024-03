„Let’s Dance“: Damit wollen SIE die Jury beeindrucken

Bereit für die nächste Runde voller Eleganz und Rhythmus? „Let’s Dance“ geht am Freitagabend (15. März) in die dritte Runde und Fans der RTL-Show können es kaum erwarten, die Promis und ihre Profis wieder über das Parkett schweben zu sehen.

Dabei dürfen sich die Zuschauer wieder auf spektakuläre Tänze und mitreißende Songs freuen. RTL gibt nun einen Vorgeschmack auf das, was die Tanzpaare vorbereitet haben.

„Let’s Dance“: DARAUF dürfen sich die Zuschauer freuen

Tony Bauer und Anastasia Stan werden mit einem flotten Quickstep zu „I’m Walking“ von Fats Domino das Tanzbein schwingen. Währenddessen versprechen Sophia Thiel und Alexandru Ionel mit ihrem Wiener Walzer zu „That’s How It Goes“ von Zoe Wees & 6LACK pure Romantik. Stefano Zarrella und Mariia Maksina werden zu „Queen of my Heart“ von Westlife einen Langsamen Walzer tanzen, und Biyon Kattilathu und Marta Arndt bringen mit ihrem Cha-Cha-Cha zu „Muevelo“ von Rey Ruiz lateinamerikanisches Flair auf die Tanzfläche.

Eva Padberg und Paul Lorenz werden mit „The Singer“ von Liza Minelli beim Quickstep ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen, während Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin mit „Crazy“ von Jessie Reyez einen gefühlvollen Wiener Walzer präsentieren. Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova wählen für ihren Paso Doble den energiegeladenen Song „Sail“ von AWOLNATION. Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke werden uns mit einer Samba zu „Chez Les Ye-Ye“ von Serge Gainsbourg in Sommerstimmung versetzen.

„Let’s Dance“: Holen sie DAMIT mehr Punkte ein?

Das berühmte Tanzpaar Lulu und Massimo Sinató wird zu „The Lady Is A Tramp“ von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald einen Quickstep auf das Parkett legen, während Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov mit „I Wanna Dance With Somebody“ von Whitney Houston beim Slowfox das Tanzbein schwingen. Mark Keller und Kathrin Menzinger setzen auf einen leidenschaftlichen Tango zu „Perfidia“ von Alberto Domínguez, und Gabriel Kelly und Malika Dzumaev werden mit ihrer Rumba zu „After Dark“ von Tito & Tarantula für sinnliche Momente sorgen.

Leider hat es sich für diese Tanzpaare ausgetanzt: Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin sowie Tillman Schulz und Patricija Ionel haben die Show bereits verlassen. Wer wird diesmal das Parkett räumen müssen und wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer und der Jury?

Eine neue Ausgabe von „Let’s Dance“ gibt es freitags um 20:15 Uhr auf RTL.