„Let´s Dance“-Star gibt ehrlichen Einblick – „Blut, Schweiß und Tränen“

Das sehnsüchtige Warten hat endlich ein Ende. Fans der RTL-Show „Let´s Dance“ werden seit dem 23. Februar wieder wöchentlich mit mitreißenden Tänzen versorgt.

Prominente Kandidaten tanzen gemeinsam mit einem professionellen Tänzer um den Sieg von „Let´s Dance“. Auch die bekannte Fitness-Bloggerin Sophia Thiel versucht in diesem Jahr ihr Glück auf dem Tanzparkett. In einem Instagram-Post gibt die 28-Jährige nun einen authentischen Einblick in den Probenprozess.

„Let´s Dance“ bringt Promis an ihre Grenzen

Die prominenten „Let´s Dance“-Kandidaten haben in den meisten Fällen zuvor noch nie professionellen Tanzunterricht erhalten. Dementsprechend nervenaufreibend gestaltet sich der Probenprozess für die Teilnehmer. Neben Eva Padberg, Stefano Zarrella und Gabriel Kelly, nimmt auch Fitness-Star Sophia Thiel an der diesjährigen Staffel teil. Die 28-Jährige kennt sich zwar mit dem Thema Sport bestens aus, auf dem Tanzparkett ist Thiel jedoch nicht zu Hause. In einem Instagram-Beitrag berichtet die Influencerin nun von den Schwierigkeiten, die eine Teilnahme an der RTL-Show mit sich bringt.

Auf dem ersten Foto des Instagram-Posts von Sophia Thiel sieht man die Influencerin, die gemeinsam mit Tanzpartner Alexandru Ionel im Proberaum steht und erschöpft in die Kamera blickt. Ein weiteres Foto zeigt die völlig verdreckten weißen Socken der „Let’s Dance“-Kandidatin. Doch auch ein Video eines fröhlichen Tanzes vor dem Studio darf natürlich nicht fehlen. Den anstrengenden Probenprozess kommentiert Thiel mit den Worten: „Blut, Schweiß und Tränen nach insgesamt 7 Tagen Let´s Dance: CHECK. Team Soale gibt Vollgas bis zur nächsten Liveshow in 4 Tagen!“ An Motivation scheint es der Autorin auf jeden Fall nicht zu fehlen.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von „Let´s Dance“ scheinen sich über die Einblicke in den Probenprozess zu freuen. Unter dem Instagram-Beitrag von Sophia Thiel häufen sich die enthusiastischen Kommentare. Ein Follower kommentiert die Fotos mit den Worten: „Die Show am Freitag wird der Hammer! Sophia, du bist so eine Kämpferin und mit so einen coolen Tanzpartner kann nichts schief gehen“ und ein weiterer Fan schreibt: „Halte durch Sophia! Ich freu mich schon sehr darauf, euch beiden am Freitag zu sehen. Ihr werdet das Parkett rocken!“ Über so viel Unterstützung vonseiten der Fans freut sich Sophia Thiel garantiert.

Ob es Sophia Thiel mit ihren neuerworbenen Tanzküsten bis ins Finale von „Let´s Dance“ schafft, bleibt abzuwarten. Freude scheint die Influencerin an der Einübung neuer Tanzarten definitiv gefunden zu haben.