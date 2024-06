„Let’s Dance“-Star macht deutlich – „Kommt momentan nicht infrage“

Victoria Swarovski scheint für das Rampenlicht geboren zu sein. Schon in jungen Jahren eroberte sie die Musikszene, erlangte 2010 ihren Durchbruch mit dem Song „One in a Million.“ Doch die 30-Jährige strebte nach dem Erfolg ihrer Popkarriere stets neue Projekte und Herausforderungen an.

So nahm sie 2016 bei „Let’s Dance“ den Sieg mit nach Hause, wurde zwei Jahre später sogar Moderatorin der Sendung. Seitdem führt der RTL-Star an der Seite von Daniel Hartwich durch die Live-Shows des Formats. Erst kürzlich flimmerte das Staffelfinale des Tanzspektakels über die Bildschirme. Doch wie geht es für Victoria beruflich weiter?

„Let’s Dance“-Star: DAS ist für sie von großer Bedeutung

Wer durch die Einkaufsläden zieht, dem dürfte der Name Swarovski nicht fremd sein. Doch die Tochter des familieneigenen Unternehmens, Victoria Swarovski, ruht sich nicht auf den Lorbeeren des Schmuck-Anbieters aus. Sie verfolgt bereits seit einigen Jahren ihre eigene Karriere.

Dabei liegt dem „Let’s Dance“-Star eine Sache besonders am Herzen: „Ich gehe jetzt schon seit 15 Jahren meinen eigenen Weg. Mir war es immer wichtig, unabhängig zu sein. Ich habe großen Respekt davor, was meine Familie über die Jahre aufgebaut hat.“ Doch kann sich Victoria für die Zukunft ein Leben im Klunkerimperium vorstellen?

„Let’s Dance“-Star: Wird sie die Nachfolgerin im Schmuck-Geschäft?

Funkelnde Diamanten und glitzernde Steine? Das kommt für Victoria Swarowski erst einmal nicht infrage. Gegenüber „Falstaff“ enthüllte die 30-Jährige, sich vorerst auf ihre Karriere bei „Let’s Dance“ zu konzentrieren: „Für mich kommt es zumindest momentan und auch nicht in absehbarer Zeit infrage, in das operative Geschäft einzusteigen. Ich konzentriere mich voll auf meine eigene Karriere und meine eigenen Unternehmungen.“

Regelmäßig muss der RTL-Star für seinen Job im Tanzformat Kritik einstecken. Sei es für die Wahl des Outfits oder kleine Versprecher während der Live-Show.

Victoria Swarovski lässt sich von negativen Stimmen nicht die Laune am Moderieren verderben. Auch wenn seitens des Senders noch nichts bestätigt wurde, dürfen sich Fans sicherlich auch auf ein weiteres Jahr mit ihr und „Let’s Dance“ freuen.