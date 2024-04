„Let’s Dance“-Star Renata Lusin: SO hart ist ihr Leben als Mutter – „Nicht einfach“

Knapp drei Wochen ist das Kind von „Let’s Dance“-Star Renata und ihrem Partner Valentin Lusin auf der Welt. Während sich der Profitänzer nach kurzer Babypause schon wieder auf dem Parkett der RTL-Show tanzt, kümmert sich die frisch gebackene Mutter zu Hause um ihren ersten Nachwuchs.

Doch dabei ist die Neu-Mama vor so manche Herausforderung gestellt.

„Let’s Dance“-Star: So gestaltet sich ihr neues Leben

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin legt als Profitänzerin dieses Jahr aufgrund der Geburt ihrer Tochter Stella eine Auszeit in der RTL-Show ein. Das heißt jedoch nicht, dass sich ihre Fans komplett von der Erstmutter verabschieden müssen. Auf Instagram hält sie ihre Follower regelmäßig auf dem Laufenden und gibt dort auch Einblicke in die Schattenseiten des Mama-Seins.

Auch wenn sich bei Renata nach der kurzen Zeit seit der Geburt schon eine gewisse Routine eingestellt hat, ist sie doch mit manchen Dingen vor Herausforderungen gestellt. Insgesamt genießt die frisch gebackene Mama jedoch ihr neues Muttersein und teilt dies auch mit ihren Social-Media-Fans: „Ich genieße die Zweisamkeit mit Stella.“

RTL-Star findet deutliche Worte: „Nicht so einfach“

Durch die berufliche „Let’s Dance“-Auslastung ihres Mannes Valentin hat Renata zu Hause alleine das Vergnügen, sich um ihre erstgeborene Tochter zu kümmern und diese ganz in Ruhe kennenzulernen. Doch das ständige Zuhause-Hocken der sonstigen Profitänzerin schlägt ihr bereits kurz nach der Geburt aufs Gemüt. Denn die 36-Jährige kennt man sonst als echtes Power-Paket mit viel Temperament. Da kann einem schonmal die Decke auf den Kopf fallen:

„Allgemein ist es für mich nicht so einfach, weil ich so ein Action-Mensch bin. Ich will immer raus, ich will unter die Leute“, teilt der RTL-Star auf seinem Instagram Account mit.

Auch der Hormonhaushalt mache dem „Let’s Dance“-Star noch zu schaffen: Stimmungsmäßig sei es Renata vor allem in der ersten Woche nicht so gut gegangen, aber „jetzt geht’s besser“, wie sie ihren Fans verriet. Dennoch traf die Ehefrau von Profitänzer Valentin Lusin klare Worte: „Wochenbett ist schon hart.“

Im Vordergrund stehe für den „Let’s Dance“-Star derzeit vor allem eines: „Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass Stella so ein süßes, gesundes, aufgewecktes, temperamentvolles Baby ist. Sie liebt mich einfach über alles.“ Renata ist jedoch zuversichtlich, was die Zukunft betrifft: Sie hoffe, dass sich mit der Zeit alles einpendle. „Das ist, glaube ich, normal. Keiner ist aufs Wochenbett vorbereitet.“