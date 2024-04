„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel wird im Netz attackiert – „Elefant bewegt sich geschmeidiger“

Die Promis von „Let’s Dance“ geben jeden Freitag alles. Die gesamte Woche über trainieren sie mit den Profitänzern, um den Zuschauern eine makellose Kür auf das Tanzparkett zu zaubern. Auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel ist 2024 mit von der Partie und tanzt gemeinsam mit Alexandru Ionel um den Titel.

Doch die 29-Jährige hat es alles andere als leicht. Immer wieder wird sie in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert, sogar beleidigt. Nun wehrt sich die „Let’s Dance“-Kandidatin allerdings gegen all die Hasskommentare – und sendet eine eindeutige Botschaft an all ihre Kritiker.

„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel geht auf Kritik ein

Die meisten Promis ignorieren es, wenn Nutzer sie online beleidigen oder verletzende Kommentare teilen. Doch nicht so Sophia Thiel. In einem Instagram-Video stellt sie sich nun den ganzen Hasskommentaren und blendet sie bewusst und unzensiert ein. „Da bewegt sich ja ein Elefant geschmeidiger“ oder “ Wo bleibt das weibliche? Gefällt mir gar nicht“ sind noch die harmloseren Kommentare, die man liest.

Dazu spielt das Lied „Lasse redn“ von den Ärzten im Hintergrund, wo die 29-Jährige den Text nachspricht. „Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das hab’n die immer schon gemacht“, heißt es in dem Song. Eine starke Botschaft gegen all ihre Kritiker, finden ihre Fans.

„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel bekommt Rückenwind

In den Kommentaren unter dem Video wird schnell deutlich, wie viele Menschen doch hinter der 29-Jährigen stehen und sie vor allem für diese Aktion feiern. „Ich finde das so unverschämt und das macht mich traurig, da du hier ja auch leider kein Einzelfall bist. Umso besser, dass du das auch öffentlich teilst“, schreibt ein Fan.

Ein weiterer kommentiert: „Richtige Einstellung. Unter aller Sau solche Kommentare! Aber alles nur über das Internet. Im Real Life würden die sich das niemals trauen zu dir zu sagen.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.