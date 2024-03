„Let’s Dance“-Star: Für Proben ins Ausland verschwunden

Die „Let’s Dance“-Stars Detlef Soost und Ekaterina Leonova konnten sich in den letzten Folgen der RTL-Show bereits in die Herzen der Zuschauer tanzen. Doch während die Sendung noch in vollem Gange ist, haben die beiden Deutschland verlassen.

„Let’s Dance“-Stars tanzen auf ungewohntem Terrain

In Show 3 tanzte sich „Let’s-Dance“-Star Detlef Soost mit Profi Ekaterina Leonova eine Runde weiter. Dabei durchliefen sie eine emotionale Achterbahnfahrt! Denn mit ihrem berührenden Contemporary musste der ein oder andere Zuschauer zum Taschentuch greifen.

+++„Let’s Dance“: Fans nach Italo-Abend empört – „War ja wohl ein Witz!“+++

Während sie in den letzten Wochen wie die anderen „Let’s-Dance“ Paare fleißig in Deutschland für die Live-Auftritte probten, ist das Team „D!Kat!“ jetzt ins Ausland verschwunden.

„Let’s Dance“-Tänzer melden sich aus der Türkei

Auf Social Media schickt Detlef nun mit seiner Tanzpartnerin überraschende Grüße aus dem Ausland: „Wir sind in der Türkei“, teilt Ekat in ihrer Instagram-Story. Doch die beiden gönnen sich nicht etwa eine Auszeit, sondern arbeiten weiter hart an ihren Tanzeinlagen.

„Wir sind hier, weil Detlef hier arbeiten muss. Er macht einen Mix aus Familienurlaub und Arbeit“, erklärt die 36-Jährige „Let’s-Dance“-Tänzerin weiter. Dabei bestimmen die Vorbereitungen auf die Show ganz schön den Alltag des Choreograph. Zwar habe Detlef am Vormittag Verpflichtungen, würde sich aber von mittags bis abends auf die kommende Show vorbereiten. „Wir sind immer noch fleißig beim Training. Der neue Tanz macht uns fertig“, berichtet Ekat ihren Fans.

Wie lange die beiden „Let’s Dance“-Stars noch Zeit in der Türkei verbringen werden, ließen sie noch nicht durchblicken. Allzu weit ausdehnen können sie ihren Auslandsaufenthalt jedoch nicht. Denn spätestens für die Live-Show am Freitag (29. März) muss das Tanzpaar wieder um 20.15 auf der RTL-Bühne stehen. Dann wird sich auch zeigen, ob sich das Training an dem ungewohnten Ort auszahlen wird.