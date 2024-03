„Let’s Dance“: Victoria Swarovski erwischt RTL-Zuschauer mit neuem Look eiskalt – „Habe mich so erschrocken“

Auch die 2. Show der 17. Staffel von „Let’s Dance“ hat einige tänzerische Überraschungen und Highlights parat. Doch für den wohl größten Überraschungsmoment sorgte am Freitagabend (8. März) Moderatorin Victoria Swarovski direkt zu Beginn der RTL-Sendung.

Denn die 30-Jährige erschien auf der „Let’s Dance“-Bühne mit einem neuen Look. Kurz vor Beginn der Show hat sie sich für einen neuen Haarschnitt sowie eine neue Haarfarbe entschieden. Und der neue Look wurde mehr als wahrgenommen, denn im Netz schien plötzlich die Tanzleistung der Promis und ihrer professionellen Tanzpartner zur Nebensache zu werden.

„Let’s Dance“: Veränderte Haarpracht sorgt für Überraschung

Victoria Swarovski kündigte ihre kleine Styling-Veränderung bereits vor der Show in ihrer Instagram-Story an. „Wir sind heute mal ganz anders in den Let’s Dance Freitag gestartet“, schrieb sie zu einem Bild, dass sie noch mit ihrer gewohnten blonden langen Mähne zeigt, doch Kamm und Schere sind schon bereit zum Einsatz. In der nächsten Sequenz bekommt die 30-Jährige die Haare auch schon gefärbt und sie scheint voller Vorfreude zu sein.

Nachdem der Friseurbesuch vollbracht ist, gibt es auch bereits erste Reaktionen. „Ich find es mega, ich finde es richtig gut“, äußert sich ihre Stylistin Krissi van der Viven begeistert. Doch diese Begeisterung scheinen nicht alle zu teilen. Unter einem Instagram-Beitrag, der Victoria Swarovski mit der neuen, zwar gleichlangen, aber dafür deutlich dunkleren und mit Pony versehenen Haarpracht zeigt, kommentieren ihre Follower fleißig.

Hier ein paar Reaktionen:

„Ich habe mich gerade so erschrocken als ich dich bei Let’s Dance gesehen habe. Hoffentlich ist das nur eine Perücke.“

„Nicht böse gemeint, aber die Frisur steht ihr ganz und gar nicht.“

„Schlimmer geht immer. Furchtbarer Look.“

„Das Haarstyling ging total daneben!!!“

„Sorry. Die Frisur oder was immer das dar stellen soll ist eine absolute Katastrophe.“

Perücke oder Echt-Haar?

Wenn es sich wirklich nur um eine Perücke handeln sollte, dann hat sich die RTL-Moderatorin wohl einen kleinen Scherz erlaubt. Doch vielleicht hatte sie auch einfach nur Lust auf eine Veränderung. Dann müssten sich ein paar Fans aber wohl erst noch an den neuen Look gewöhnen.

Doch es gibt auch bereits ein paar Stimmen, denen das scheinbar schon gelungen ist. „I love it“ oder „Absoluter Hammer“ schreiben zwei Followerinnen. Und am Ende muss es ja in erster Linie auch immer noch Victoria Swarovski selbst gefallen.