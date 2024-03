RTL-Star Jochen Busse denkt über Karriere-Aus nach – „Ist eine Quälerei“

Er war jahrelang das Gesicht der RTL-Sendung „7 Tage, 7 Köpfe“: Jochen Busse. In der Zeit von 1996 bis 2005 moderierte er die Show stolze 300-mal. Heute hat sich der 83-Jährige weitestgehend aus dem TV-Geschäft zurückgezogen.

Der Schauspieler ist eher auf der Theater-Bühne zu Hause. Genau dort kam es vor wenigen Tagen zu einem unschönen Zwischenfall. RTL-Star Jochen Busse hatte während einer Aufführung ein Blackout! Hängt er nun etwa seine Karriere an den Nagel?

RTL-Urgestein Jochen Busse: DAS steckt hinter dem Blackout

Am Donnerstag (29. Februar) fand in München die Premiere des Stücks „Weiße Turnschuhe“ statt. Dort spielt Jochen Busse einen fitten älteren Herren im Alter von 75 Jahren, der plötzlich so tun muss, als sei er ein Pflegefall. Der Grund: Sein Sohn plant einen Versicherungsbetrug.

So weit, so gut. Doch als der Schauspieler auf der Bühne stand, passierte das Horror-Szenario. Er vergaß seinen Text und hatte ein komplettes Blackout. Nach der Aufführung erklärt der 83-Jährige gegenüber „Bild“, dass da mehr hinter steckte als nur Lampenfieber. Jochen Busse leidet an einer Krankheit.

RTL-Star Jochen Busse wird deutlich

„Ich leide an schmerzfreier Migräne. Manchmal ist sie lange weg, dann kommt sie plötzlich. Sie zeigt sich mit leichten Kringeln vor den Augen, ich bin dann wie paralysiert, nicht mehr richtig bei mir“, sagt Jochen Busse auf Anfrage von „Bild“. „Das dauert 18 Minuten, dann ist es wieder weg. Aber in dieser Zeit fallen mir die Worte nicht ein. Ich will Panzer sagen, sage aber Himmelsleiter. Eine Selbstquälerei sondergleichen“, so der Schauspieler.

Was bedeutet das nun für seine Karriere? Dazu hat der 83-Jährige eine klare Meinung: „Ich liebe meinen Beruf und ich habe gerne Erfolg. Wenn es aber nicht mehr klappt, weil das Hirn nicht mitmacht, ist das eine Quälerei. Dann muss man aufhören. Das ist das, was ich derzeit überlege.“