„Let’s Dance“: Stars von Neuerung fassungslos: „Ich war schockiert“

Trauerstimmung bei „Let’s Dance“!

„Nächste Woche werden unsere lieben Prominenten nicht mit ihrem jetzigen Partner tanzen“, teilte Joachim Llambi am Freitagabend (5. April) in der fünften Show mit. Der knallharte Juror verkündete mit erkennbarem Stolz den anstehenden Partner-Switch – eine „neue“ Tradition der RTL-Show, die für frischen Wind sorgen soll. Doch bei den Tanzpaaren sorgt diese Ankündigung für lange Gesichter und wenig Begeisterung.

„Let’s Dance“: Stars sind nicht begeistert

„Nicht gut! Ich will nicht“, so die spontane Reaktion von Tony Bauer, als RTL ihn um ein Statement bat. Kein Wunder, schließlich haben sich die Prominenten und ihre Tanzpartner über Wochen hinweg aufeinander eingestellt, ihre Stärken und Schwächen ausgelotet. Nun steht diese gewachsene Chemie vor einer echten Bewährungsprobe. „Ich will nur weiterkommen, damit ich wieder mit ihr (Anastasia) tanzen kann“, verrät der Komiker rührend.

Auch „Der Bergdoktor“-Star Mark Keller zeigt sich erschüttert von der neuen Herausforderung: „Ich war kurz schockiert.“ Keller, der bisher mit Kathrin Menzinger auf dem Parkett stand, fühlt sich von der plötzlichen Änderung überfordert. Und nicht nur er, sondern auch Detlev d! Soost, der mit Ekaterina Leonova tanzt, ist alles andere als begeistert. „Ich habe damit gar nicht gerechnet und ich finde es nicht gut“, gibt Soost zu und fügt hinzu: „Wir haben auch schon so viele Tiefen miteinander erlebt und uns so zusammengefunden in unserer Tanzbeziehung.“

„Es ist ein Unterschied, ob du jemanden sechs Wochen lang täglich kennst oder jemanden aus der Skylounge.“ Der bevorstehende Partnerwechsel stellt die Teilnehmer vor eine enorme Herausforderung: Sie müssen sich schnell auf neue Tanzstile und Persönlichkeiten einstellen, um auf dem „Let’s Dance“-Parkett zu bestehen. Eine Aufgabe, die nicht alle Stars mit Freude erwarten.