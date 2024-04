„Let’s Dance“: Bittere Tränen auf dem Tanzparkett! Show-Aus sorgt für Trauer

Jede Woche verzaubern die prominenten Kandidaten und die Profitänzer von „Let’s Dance“ das Publikum vor den Bildschirmen. Doch nach den zahlreichen Tänzen und Vorstellungen kommt der harte Teil. Dann stellt sich wieder die Frage: Wer ist raus?

In Show 8 traf es Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, die gemeinsam mit ihrem Partner Valentin Lusin die Show verlassen muss. Ihr Abschied traf besonders einen Promi mitten ins Herz.

„Let’s Dance“: Bittere Tränen nach Rauswurf

„Let’s Dance“ schweißt alle Teilnehmer eng zusammen. Auch wenn sie vielleicht auf dem Parkett Konkurrenten sind, unterstützen sich die Promis und ihre Tanzprofis immer untereinander. Klar, dass der Abschied nach jeder Sendung immer schwerfällt und manchmal auch die Tränen kullern.

So auch am Freitagabend (26. April) als klar wurde, dass Ann-Kathrin Bendixen die Sendung verlassen muss. Das rührte allerdings nicht nur sie zu Tränen, sondern auch ihren Konkurrenten Gabriel Kelly! Der 22-Jährige wird nach dem Rauswurf der Influencerin so emotional, wie noch nie in der Show.

„Let’s Dance“: Gabriel und Ann-Kathrin liegen sich in den Armen

Für Ann-Kathrin hat es leider nicht gereicht: Die Wertung aus ihrem Einzeltanz, dem Jury-Team-Tanz und den Anrufen war zu schlecht, um weiterzukommen. Das trifft vor allem Gabriel Kelly, der mit Ann-Kathrin eine gute Freundin gewonnen hat. Dementsprechend aufgelöst ist der 22-Jährige, als klar wurde, dass die Influencerin raus ist.

Ihrer Freundschaft wird der Rauswurf allerdings keinen Abbruch tun. „Ich hab immer ‘ne Couch frei für Affe. Und wir haben auch schon gesagt, dieses Jahr werden wir nach Indien reisen, machen da auch ein Abenteuer“, erklärt Gabriel Kelly im RTL-Interview.

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.