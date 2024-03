„Let’s Dance“ bringt mit TV- Sensation Zuschauer zum Toben

In dieser Staffel von „Let’s Dance“ markiert ein besonderes Jury-Urteil eine echte Premiere. Normalerweise ernten Biyon und seine Tanzpartnerin selten gute Kritiken, zumindest nicht online, wo die Zuschauer seit Wochen eher kritisch sind.

Doch an diesem Freitagabend (15. März) gelang es ihm zumindest, das RTL-Publikum zu begeistern, und auch die Jury ist vollkommen angetan. Warum ein ganz besonderer Moment sogar eine echte Sensation auslöst…

„Let’s Dance“: Llambii sorgt für Staffel-Premiere

Biyon Kattilathu zeigt sich so wandelbar wie ein Chamäleon, was er mit seinem dritten Tanz bei „Let’s Dance“ eindrucksvoll unter Beweis stellte. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin brachte er mit ihrem Cha-Cha-Cha zu „Muevelo“ von Rey Ruiz lateinamerikanisches Flair auf die Tanzfläche, was sowohl die Jury als auch die RTL-Zuschauer begeisterte.

Doch was danach geschah, hatten weder Biyon noch Marta erwartet. Während Jorge Gonzales und Motsi Mabuse völlig hin und weg von Biyons Leistung waren, überraschte auch der normalerweise streng urteilende Joachim Llambi mit wohlwollenden Worten. Sein Urteil: Er war mehr als zufrieden. Doch bei der Punktevergabe folgte dann der Schock.

Während Jorge und Motsi Biyons Leistung mit hohen 7 Punkten feierten, zückte Joachim Llambi sogar die 8-Punkte-Kelle und sorgte für großes Aufsehen im RTL-Studio. Eine wahre Premiere in dieser Staffel! Während das Tanzpaar außer sich vor Freude war, wandte sich Moderator Daniel Hartwig an die Jury. „Motsi und Jorge sollten sich schämen“, so Daniel mit einem humorvollen Seitenhieb auf die überraschende Wertung. Ob sich diese plötzliche Überraschung wohl wiederholen wird?