„Let’s Dance“: Kurz vor dem Finale – RTL kündigt Neuerung an

Das große Finale von „Let’s Dance“ steht kurz bevor – am Freitag (24. Mai) kämpfen die letzten drei Paare um den Sieg. Doch auch nach dem Finale bleibt es spannend: RTL hat für die anschließende Profi-Challenge, in der die Tanzprofis ohne Promi-Partner antreten, eine bedeutende Neuerung angekündigt…

„Let’s Dance“: Es betrifft die Profis

In diesem Jahr müssen die Profis nicht nur zwei, sondern drei Tänze meistern! Den Auftakt macht eine individuelle Kür, bei der jedes der neun Paare einen eigenen Song wählen und dazu tanzen darf. Die zweite Runde bringt eine zusätzliche Herausforderung mit sich: Alle Paare müssen zu einem von RTL vorgegebenen Song performen. Anschließend entscheidet ein Zuschauervoting über die drei besten Paare, die in einem finalen Dance Off gegeneinander antreten.

Die Gewinner der Profi-Challenge dürfen sich nicht nur über den Titel freuen, sondern erhalten auch einen „Bonus-Rankingpunkt“, den sie in den ersten vier Sendungen der nächsten Staffel einsetzen können. Zudem erhalten sie die Ehre, die Choreografie für das Opening der Kennenlernshow zu gestalten. Die Spannung steigt, denn die Paarungen für die Challenge wurden bereits auf Instagram bekannt gegeben:

– Vadim Garbuzov und Mariia Maksina

– Ekaterina Leonova und Paul Lorenz

– Mika Tatarkin und Kathrin Menzinger

– Malika Dzumaev und Fabian Täschner

– Valentin Lusin und Massimo Sinató

– Zsolt Sándor Cseke und Marta Arndt

– Andrzej Cibis und Adeline Kastalion

– Evgeny Vinokurov und Anastasia Stan

Mit der spannenden Neuerung und den hochkarätigen Paarungen verspricht die Profi-Challenge wahrlich ein tänzerisches Highlight zu werden. Wer wird sich durchsetzen und die Herausforderung meistern? Die Antwort gibt es nach dem großen „Let’s Dance“-Finale!