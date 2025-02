„Let’s Dance“-Star verkündet die frohe Botschaft: Nur noch wenige Monate

Für Ekaterina Leonova (37) beginnt das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag! Der gefeierte „Let’s Dance“-Star hat nicht nur privat mit einem neuen Partner für Schlagzeilen gesorgt, sondern jetzt kommt das nächste Highlight: Sie wird offiziell deutsche Staatsbürgerin!

Auf Instagram ließ Ekaterina ihre 312.000 Follower an ihrem großen Moment teilhaben. Nach 17 Jahren in Deutschland wird die gebürtige Russin endlich Deutsche – ein Traum, den sie lange verfolgte. Bereits 2008 kam sie nach Köln, um ihre Tanzkarriere zu starten, und studierte ganz nebenbei BWL an der Uni.

„Let’s Dance“-Star erwartet aufregende Veränderung!

Ihr Debüt bei „Let’s Dance“ feierte sie 2013 und eroberte mit Ex-Bachelor Paul Jahnke sofort die Herzen der Zuschauer. Doch das war nur der Anfang! Mit drei Siegen in Folge (2017 mit Gil Ofarim, 2018 mit Ingolf Lück und 2019 mit Pascal Hens) schrieb sie Show-Geschichte. Nach einer kurzen Auszeit kehrte sie 2022 zurück und tanzte mit Detlef Soost, den sie nach der Show schmerzlich vermisste.

Auch 2025 ist Ekaterina wieder am Start, bereit, die Tanzflächen erneut zu erobern. Doch zurück zur Einbürgerung: Am 6. Dezember 2024 legte sie in Nürnberg den Einbürgerungstest ab – und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Alle 33 Fragen korrekt beantwortet. Das wochenlange Lernen hat sich für die 37-Jährige gelohnt.

Wann genau Ekat ihre russische Staatsbürgerschaft ablegt und offiziell Deutsche wird, hängt von der Bürokratie ab – und das kann noch Monate dauern. Bis dahin können ihre Fans sie erstmal auf der Tanzfläche bewundern. Doch mit welchem Star wird sie dieses Jahr tanzen?

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.